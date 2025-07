A Sordevolo l’omaggio a Hans Zimmer, applausi per lo spettacolo di Sounds of Legends FOTO

A Sordevolo l’omaggio a Hans Zimmer, applausi per Sounds of Legends FOTO

Ha strappato molti applausi e sentiti apprezzamenti lo spettacolo “Sounds of Legends – La musica da Oscar di Hans Zimmer”, interamente dedicato ai capolavori del grande compositore tedesco, vincitore di numerosi premi, tra cui due Academy Awards.

L’evento, andato in scena nella serata di ieri, 10 luglio, all’Anfiteatro di Sordevolo, è inserito nel ricco programma del Festival “Connessione” che, da settimane, sta conquistando i gusti del pubblico biellese (e non). Per l’occasione, sono state eseguite con profonda passione e visibile energia le più amate colonne sonore di Zimmer, che hanno contribuito al successo di pellicole cinematografiche meravigliose e indimenticabili.

Grazie alla regia di Marco Rampoldi, alla direzione musicale di Diego Maggi e a quella vocale di Gianluca Sambataro, assieme al talento straordinario di 20 giovani musicisti, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza totalmente immersiva capace di fondere vari generi musicali, come il pop, il rock e la classica, e di riproporre la magia dei concerti dell’artista realizzati in tutto il mondo.

Il Re Leone, Interstellar, Il codice da Vinci, Angeli e Demoni, Dune, Il gladiatore, Inception, Il cavaliere oscuro, Pirati dei Caraibi: sono solo alcune delle opere del grande autore musicale, interpretate con maestria e bravura per la gioia degli spettatori, visibilmente emozionati e soddisfatti della strepitosa prova corale degli artisti presenti sul palco.