Cavaglià, schianto per evitare animali selvatici: un ferito

Incidente stradale questa notte di venerdì 11 luglio a Cavaglià. Un uomo è rimasto ferito a seguito di un’uscita di strada.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri intervenuti, intorno alle 4, un 41 enne residente fuori provincia al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo per evitare degli animali selvatici. Il veicolo è uscito dalla sede stradale, e il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Su richiesta dei militari è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, poiché l’auto, dotata di impianto GPL, presentava il quadro acceso e non si riusciva a spegnerlo.