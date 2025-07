Biella, quasi 10mila sanzioni nei primi 6 mesi del 2025. Moscarola: “Agenti e tecnologia in campo per maggior prevenzione” (foto di repertorio)

Quasi 10mila contravvenzioni, tra preavvisi e verbali, emesse nei primi sei mesi del 2025. Sono i dati diffusi dall'Assessorato alla Polizia Locale della Città di Biella: nello specifico, sono 9.446 le multe emesse dal 1° gennaio al 30 giugno. Di queste, il Comune avrebbe dovuto incassare una cifra pari a circa 767mila euro delle somme dovute ma ad oggi l'importo incassato è di circa 361mila euro.

Come registrato nei mesi scorsi, il cittadino medio tende a effettuare il pagamento oltre i 30 giorni dalla data di notificazione o contestazione dell'infrazione. Riferendosi al mese di marzo, dove i dati sono precisi e completi, oltre il 50 per cento degli automobilisti sanzionati procede al saldo della multa. Inoltre, da inizio anno, sono proseguiti i controlli sulle strade del capoluogo di provincia ad opera degli agenti della Polizia Locale: negli ultimi sei mesi sono 60 le auto trovate prive di copertura assicurativa (per una media di una ogni tre giorni), 104 senza revisione, 16 già sottoposte a fermo e beccate in circolazione.

“Un fenomeno trasversale che riguarda ogni fascia sociale – sottolinea l'assessore Giacomo Moscarola – I dati, allarmanti di per sé, sono il frutto dell'opera di intervento e prevenzione del personale di Polizia Locale, impegnato ogni giorno nei servizi di pattugliamento dell'intero territorio comunale. Lo sforzo richiesto è enorme ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Merito anche della tecnologia impiegata, ottenuta grazie ai fondi comunali proprio per questo genere di interventi. Penso solo al sistema di videosorveglianza o ai 'Targa System', utilizzati per individuare i trasgressori su strada. Lo stesso 'Targa System' individia solo mezzi senza assicurazioni e revisioni. Dai numeri raccolti si evince che i casi non calano ma restano in linea con gli anni precedenti. Occorre sicuramente un maggior rispetto delle regole da parte dell'utente della strada”.