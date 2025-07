Scatti notturni da Tollegno: ritratta la "Luna del Cervo" FOTO

Sono stati catturati alle ore 22.25 di ieri, giovedì10 luglio, i suggestivi scatti notturni, alla Luna piena di Luglio. La fase lunare ripresa dal bivio di Tollegno è conosciuta come "Luna del Cervo", nome che deriva dalle antiche osservazioni dei nativi americani. Furono loro, infatti, i primi a notare che in questo mese, i cervi maschi cominciano a sviluppare nuove corna, collegando così questo evento naturale alla Luna piena del periodo. Da qui nacque la particolare denominazione che non si riferisce al torrente biellese, ma all'animale.

Fra i più suggestivi in campo astronomico, la Luna del Cervo appare di una colorazione arancione, di grandi dimensioni e prossima all'orizzonte.