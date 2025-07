Ciclismo, Circuito Coppa Piemonte: il percorso e gli orari della Granfondo UCAB Biella-Oropa

Tutto pronto per la "Biella-Oropa Granfondo 2025", quinta prova del Circuito Coppa Piemonte Drali della gara ciclistica amatoriale, che si correrà questa domenica, 13 luglio, nel Biellese.

Organizzata per la prima volta "in prima persona" da UCAB, la gara interesserà le strade di buona parte del Biellese orientale, con partenza da Biella e arrivo al Santuario di Oropa.

"Come già detto in altre occasioni - spiega il Presidente UCAB, Filippo Borrione -, abbiamo cercato di essere il meno invasivi possibile nei confronti del territorio, per limitare il disagio di chi quel giorno si dovrà muovere lungo il nostro percorso. Per questo motivo, non appena approvata dalla Prefettura, abbiamo dato agli organi di stampa la tabella di marcia della gara, con l'elenco dei paesi attraversati, delle strade e l'orario di passaggio. Informazioni che sono anche disponibili nel nostro sito Internet, all'indirizzo www.ucab1925.it".

Il percorso

La gara partirà dal Centro Commerciale de Gli Orsi di Biella alle 9,30 di domenica mattina e interesserà dapprima Candelo e poi, attraversando la Baraggia, raggiungerà la frazione Castellengo di Cossato e quindi Mottalciata, Gifflenga, Buronzo, Rovasenda e Roasio.

"La prima parte della nostra Granfondo è tutta pianeggiante e su strade non molto frequentate" aggiunge Borrione "e i partecipanti la percorreranno velocemente in gruppo. Le cose cambieranno invece quando inizieranno le salite".

Dopo Roasio i partecipanti raggiungeranno infatti Crevacuore, Pray e quindi, dopo avere attraversato buona parte del Comune di Valdilana, inizieranno la salita verso Bielmonte. "In questa parte del percorso il gruppo probabilmente si sfilaccerà e i tempi di chiusura delle strade, come disposto e messo in opera dalla Questura, saranno inevitabilmente più lunghi. Tabella alla mano, prendendo come base l'ora di passaggio più veloce (con la gara svolta alla media di 34 km/h) abbiamo previsto di chiudere le strade mezz'ora prima del passaggio del primo concorrente e fino a un'ora e mezza dopo. Due ore quindi, ma solo nei tratti più difficili, che in pratica verranno percorsi all'ora di pranzo".



Più o meno a mezzogiorno è infatti previsto l'arrivo a Bielmonte del primo concorrente ... che a quel punto inizierà la "picchiata" fino in Valle Cervo e, attraverso Sagliano, Andorno, Miagliano, Tollegno e Pralungo, il rientro a Biella. L'ingresso in città verrà fatto percorrendo la salita di Riva; subito dopo (indicativamente alle ore 12,30), inizierà la salita verso il Santuario di Oropa, dov'è posto il traguardo finale.

Il primo dei concorrenti lo dovrebbe raggiungere entro l'una, dopo aver percorso tutta la "strada vecchia" attraverso Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e la frazione Favaro.

"Quello sarà il momento di massima espansione del gruppo dei partecipanti e la strada sarà sicuramente chiusa per un paio di ore. Per questo motivo abbiamo avvisato per tempo i ristoranti di Bielmonte e del Santuario, perché potessero così avvisare i propri clienti".

In pratica, chi deve andare a Bielmonte domenica mattina è meglio che ci vada prima delle 11, chi deve salire a Oropa lo faccia entro mezzogiorno. Altrimenti potrebbe trovare la strada chiusa.

Minisprint del Centenario

Sempre nell'ambito dell'evento UCAB Granfondo Biella - Oropa, va ancora ricordato che sabato 12 luglio (quindi il giorno prima della gara) dalle ore 10,00 alle 12,00, all'interno del complesso de Gli Orsi di Biella, si terrà il "Minisprint del Centenario", una sorta di prologo della gara, esclusivamente dedicato ai bambini.

Su di un percorso di 50 metri, con biciclette e attrezzatura propria, o quella messa a disposizione da UCAB, la scena sarà tutta per i più piccoli, che potranno sfidarsi, suddivisi in batterie e in assoluta sicurezza, in un piccolo "sprint". L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni, si può visitare il sito www.ucab1925.it e https://www.circuitocoppapiemonte.it