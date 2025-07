Ucraina, Pichetto: “Ricostruire insieme e meglio per un sistema energetico pulito e resiliente”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si è tenuta oggi a Roma presso il Centro Congressi La Nuvola. In particolare il ministro biellese è intervenuto nel panel incentrato sulla ricostruzione delle infrastrutture energetiche e sul principio di “ricostruire meglio” per ottenere un sistema energetico pulito e più resiliente.

“Al pari di tutti i diversi momenti della conferenza - ha precisato Pichetto - il nostro lavoro intende essere una testimonianza di sostegno e solidarietà per il popolo e il governo ucraino, anche per i gravissimi danni che proprio nel settore delle infrastrutture energetiche sono stati prodotti dagli attacchi russi. Oltre alla testimonianza c’è l’impegno concreto del Governo italiano nel promuovere iniziative e coinvolgere il settore privato nella ricostruzione affinché da Roma nascano - da governi, imprese e società civile - idee e progetti concreti per offrire un sostegno efficace al popolo ucraino in un settore strategico come l’energia. Siamo consapevoli delle urgenti necessità dell’Ucraina sull’energia, sia per affrontare le situazioni di emergenza ancora predominanti per via del perdurare del conflitto, sia per rafforzare la sicurezza energetica del Paese anche verso un sistema più efficace e decarbonizzazione al quale l’Ucraina sta guardando, in vista dell’auspicabile imminente risoluzione della guerra. I danni alle centrali elettriche e idroelettriche, agli impianti nucleari e quelli di energia rinnovabile hanno provocato una grave perdita di capacità di produzione di energia che colpisce i bisogni fondamentali degli ucraini. Milioni di persone si sono trovate senza accesso ai servizi essenziali. Nel breve termine è quindi prioritario continuare a proteggere le infrastrutture energetiche critiche aumentando e decentralizzando la fornitura di energia per rispondere alle necessità della popolazione. Nel medio e lungo periodo la generazione distribuita, il crescente uso delle fonti energetiche rinnovabili (eolico, solare, geotermico e biomasse, tra cui biogas e biometano), l’espansione della capacità di trasmissione dell'elettricità con l'Unione Europea, l'efficienza energetica, l’innovazione e la modernizzazione delle reti, saranno determinanti per creare un sistema energetico resiliente e decarbonizzato”.



Per il ministro “sarà necessario mettere in campo diverse azioni, per le quali la cooperazione internazionale e le iniziative sul piano bilaterale potranno giocare un ruolo determinante. Tra queste, sicuramente è di grande interesse l’accordo siglato oggi tra il nostro TSO gas SNAM e quello ucraino GTSOU, su aspetti tecnici e regolatori, nonché sulla analisi degli scenari di trasporto e stoccaggio di gas naturale e GNL. Un accordo che potrà accrescere le potenzialità del sistema ucraino e allo stesso tempo generare ricadute positive per il nostro paese. Molto è stato fatto in termini di aiuti internazionali e di iniziative concrete; a livello bilaterale, l'Italia ha mostrato ancora una volta di essere un grande Paese solidale fornendo materiali per le infrastrutture energetiche attraverso la cooperazione allo sviluppo e le donazioni private, arrivate per il tramite della Protezione Civile. L’Italia è stata in prima linea anche sul piano bilaterale con il Protocollo d'intesa firmato a Dubai durante la COP28 tra i nostri Ministeri dell’Energia, che costituisce uno strumento importante ed efficace per sostenere l'Ucraina e offre il quadro di riferimento ideale per l’avvio di progetti concreti e di cooperazione attiva sul territorio ucraino. Proprio il Memorandum ha di fatto costituito la traccia del dibattito di Roma. Mi riferisco al focus che esso contiene sul percorso ucraino verso un sistema energetico resiliente e decarbonizzato e all’obiettivo di rafforzare la cooperazione nel campo della transizione energetica e delle energie rinnovabili con soluzioni a basse emissioni di carbonio, con mutuo beneficio per entrambi i Paesi”.



“Mettiamo questo Memorandum a disposizione di tutti gli attori che sono rappresentati affinché all’interno di questa cornice tecnica costruita insieme dai due Ministeri, si possano realizzare progetti concreti con il contributo di tutti voi: organizzazioni internazionali, imprese private, centri di ricerca – conclude Pichetto - Ovviamente energia rinnovabile ed efficienza energetica sono i settori più naturali su cui sviluppare questa collaborazione, ma c’è spazio anche per lo scambio di expertise, soprattutto nell’ambito delle tecnologie energetiche emergenti. Insomma, se uno dei principi ispiratori di questi incontri di Roma è quello di “ricostruire meglio” (“build back better”), principio altrettanto importante, soprattutto nel settore dell’energia, è quello di ricostruire insieme”.