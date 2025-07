Biella, task force per la sicurezza nei cantieri

Dallo scorso mese di aprile è operativo presso la Prefettura di Biella il Gruppo di lavoro permanente costituito nell’ambito del Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture siglato il 19 novembre 2024.

Il Gruppo di lavoro – coordinato dalla Prefettura e composto da Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella e Vercelli, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, I.N.P.S., ASL di Biella, U.I.B., C.N.A., Confartigianato, A.N.C.E., Cassa Edile e Organizzazioni sindacali- ha il compito di definire azioni mirate a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e monitorare le attività scaturite dall’applicazione del Protocollo.

Nel corso dell’odierna riunione in Prefettura, le strette sinergie poste in campo dai componenti del gruppo hanno permesso di raggiungere tre importanti traguardi volti a promuovere il rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Verrà elaborato un vademecum informativo in materia di sicurezza nell’ambito dell’edilizia destinato al datore di lavoro e ai lavoratori, con indicazione anche del dato relativo agli incidenti sia mortali che con lesioni occorsi, al fine di conferire maggiore incisività alla comunicazione. Tale documento operativo verrà diffuso capillarmente a tutte le Aziende operanti nell’edilizia affinché raggiunga sia i datori di lavoro che tutti i lavoratori del settore.

E’ stata definita la composizione e le modalità di intervento di una task force che si occuperà di sopralluoghi congiunti su cantieri pubblici e privati, sì da implementare e rendere maggiormente efficaci le ordinarie azioni di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Nell’ottica di contribuire alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema, verranno realizzate specifiche attività formative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da destinare agli studenti degli Istituti superiori.

I progetti così definiti sono di primario rilievo atteso che involgono da una parte i profili fondamentali della informazione ai lavoratori e della formazione delle nuove generazioni e dall’altra il profilo dell’attività di prevenzione e controllo sui luoghi di lavoro tramite un efficace sistema integrato e sinergico tra le Istituzioni che si occupano di vigilanza.