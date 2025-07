Biella, via Serralunga e via Cernaia: il Comune fa chiarezza

“In merito alle recenti segnalazioni relative a via Serralunga, tengo a ribadire con assoluta fermezza ciò che ho già comunicato in diverse occasioni: la manutenzione ordinaria è costantemente garantita, compresa la tempestiva chiusura delle buche. Comprendo il disagio dei cittadini e lo rispetto, ma è necessario distinguere tra l’ordinario mantenimento e gli interventi straordinari già pianificati”.

“La riasfaltatura dell’intera via Serralunga è stata programmata e verrà eseguita entro il mese di luglio o, al più tardi, entro la prima metà di agosto. Questo intervento non solo è previsto, ma è stato da me personalmente assicurato: e siccome ritengo fondamentale essere coerente tra parole e azioni, l’impegno sarà pienamente mantenuto”.

“Non ho mai inteso la gestione della cosa pubblica come una corsa a rispondere alla lamentela più forte, ma come un esercizio costante di programmazione seria e trasparente. Non occorrono sollecitazioni per procedere: si va avanti perché è già stato deciso, perché è giusto, e perché l’ho promesso. Sono una persona determinata, abituata a rispettare ogni impegno preso con i cittadini e con il territorio che rappresento”.

Via Cernaia: stato attuale e considerazioni:

“Desidero infine chiarire anche la situazione di via Cernaia, oggetto di alcune osservazioni. Di recente è stato completato un nuovo marciapiede, che ha migliorato concretamente la percorribilità pedonale. Quanto alla sede stradale, la pavimentazione in cubetti risulta in buone condizioni: non si rilevano buche né elementi di pericolo per la circolazione veicolare”.

“Alcuni leggeri avvallamenti, fisiologici in questo tipo di pavimentazione, non compromettono in alcun modo la sicurezza. Per questo motivo, al momento non è previsto alcun ulteriore intervento, fermo restando il costante monitoraggio della situazione da parte dell’ufficio tecnico comunale”.