Biella 4 Racing, tutti pronti per il Trofeo Giovanni Bracco

È tempo di regolarità in casa Biella 4 Racing, con il secondo appuntamento del Challenge Aci Biella, il Trofeo Giovanni Bracco, che andrà in scena sabato 12 luglio. Ad attendere i sette equipaggi più un navigatore B4R saranno i circa 140 chilometri di percorso, con 35 pressostati che ne determineranno la classifica finale, per una rinnovata manifestazione che abbandona la sua storica denominazione di Occhieppo-Graglia, e “trasloca” presso lo stadio Vittorio Pozzo di Biella, che ospiterà partenza, arrivo e premiazioni.

Ritornano a condividere l’abitacolo della Fiat 600 di 4° Raggruppamento, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, pronti a battagliare per le parti alte delle classifiche. “Si ritorna in gara sul sedile di sinistra dopo l’apparizione da navigatore al Valli Biellesi”, racconta Andrea Rosso, “e si ricompone l’accoppiata con Giovanni, accoppiata ormai collaudata e di esperienza. Sicuramente proveremo a dare del nostro meglio e a divertirci, sperando che il tempo ballerino delle ultime giornate non ci accompagni anche in quella di sabato”. In 6° Raggruppamento troveremo al via Roberto Tosi, che come di consueto detterà i tempi a Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé iscritta A.P.V. Classic.

“Una gara nuova nella partenza e nell’arrivo”, commenta Roberto Tosi, “un format a blocchi di prove brevi, tecnico e veloce, così puoi godere degli scorci del nostro Biellese. Turisti e professionisti nella stessa classifica ti dà lo stimolo di fare il meglio che puoi, e anche di più! Staremo vedere alla fine… Buon divertimento a tutti!”. Nuovo equipaggio alla partenza in 7° Raggruppamento, quello formato da Andrea Florio e Gabriele Raniero, di scena sulla Ford Fiesta MK I. “La nuova gara porta un nuovo navigatore”, esordisce Andrea Florio, “dopo la positiva esperienza con Andrea Rosso, qui sarò al via, e per il resto della stagione, con Gabriele, con cui torno a dividere l’abitacolo, seppur a parti inverse rispetto al passato. Obiettivo numero uno è quello di divertirsi e di migliorare man mano le nostre prestazioni”. Pronti a riscattare un Valli Biellesi poco soddisfacente, Massimo Ozino e Nicolas Raniero, puntato al risultato pesante con la loro Autobianchi A112 Abarth di 7° Raggruppamento.

“Torniamo più agguerriti che mai!”, ci riporta Massimo Ozino, “pronti a riscattare il Valli non andato per il verso giusto, per qualche esperimento testato in gara che però non si è rilevato efficace. Il divertimento non mancherà, così come i tanti amici al via, sperando di non prendere tutta l’acqua che abbiamo preso a Pray in occasione del Lana Storico!”. Roberto Voltarel e Anna Gobetti sono pronti a dar filo da torcere con la loro Toyota Celica di 9° Raggruppamento. “Noi siamo pronti, la nostra Celica un po’ meno”, racconta Anna Gobetti, “un problemino che continua a ripresentarsi ci terrà in sospeso ancora qualche giorno, ma contiamo di essere al via sabato con la nostra vettura in ordine e scattante. Una volta li proveremo a dare del nostro meglio, come da tradizione del resto”.

10° Raggruppamento che vede ai nastri di partenza Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, sulla Fiat Barchetta. “Ripetere la prestazione del Valli sarebbe stupendo”, esordisce Paolo Miglietti, “ma non sarà facile. Come sempre alla fine lo scopo è quello di divertirsi e trascorrere una giornata in compagnia, cercando però di fare bene. Le temperature parrebbero più miti, la sosta pranzo si attende sempre con piacere sperando in un’ottima cucina. Un in bocca al lupo a tutti gli equipaggi di Scuderia”. Fra le vetture moderne non potevano mancare Paolo Canova e Silvia Gandini, a bordo della Subaru Impreza WRX. “Una nuova gara del Challenge ci attende”, riporta Paolo Canova, “proveremo a rimanere concentrati lungo tutta la giornata per ottenere un buon risultato da sommare a quello del Valli Biellesi, che ci consentirebbe così di rimanere nelle parti alte della classifica del Challenge Aci. Vedremo sabato sera. Il divertimento però non mancherà, e questo è sempre importante”.

Di scena con la loro Porsche Carrera 4, Massimo e Michael Destefanis tornano alle competizioni dopo la Coppa Milano-Sanremo. “Una bella giornata fra amici e con il rombo dei motori ci attende”, commenta Massimo Destefanis, “e non vediamo l’ora. Per quanto riguarda la gara, si prova sempre a dare il meglio e a migliorare sempre di più, ed anche in questa occasione sarà così. Sicuramente non sarà facile perché la concorrenza è sempre agguerrita, ma anche questo è il bello delle gare”.