Il Gruppo Reggiani lancia un nuovo tessuto termoregolatore in collaborazione con Outlast.

Il Gruppo Reggiani, da oltre cinquant’anni protagonista dell’innovazione tessile, annuncia oggi con orgoglio il lancio di un nuovo e rivoluzionario tessuto sviluppato in collaborazione con Outlast Temperature Regulation, leader mondiale nella tecnologia termoregolatrice.

In un contesto di riscaldamento globale, il Gruppo Reggiani oggi come cinquant’anni fa, introduce un tessuto rivoluzionario che mira a migliorare il benessere di chi lo indossa, limitando le variazioni di temperatura. Frutto di anni di ricerca e sviluppo congiunto, questo nuovo tessuto integra microcapsule a cambiamento di fase (PCM) brevettate da Outlast, capaci di assorbire, immagazzinare e rilasciare calore in base alla temperatura corporea e ambientale. Il risultato è un materiale intelligente in grado di offrire un comfort termico senza precedenti, riducendo le oscillazioni di temperatura e migliorando la performance e il benessere in ogni condizione climatica.

“Questa collaborazione rappresenta un passo naturale nel percorso del nostro gruppo, da sempre orientato alla creazione di soluzioni tessili all’avanguardia,” ha dichiarato Giovanni Reggiani, CEO dell’omonimo gruppo. “Con il know-how tecnologico di Outlast e la nostra tradizione nell’innovazione dei materiali, abbiamo realizzato un tessuto che anticipa le esigenze del futuro”, ribadisce Marco Spola, direttore generale del gruppo.

Il nuovo tessuto sarà disponibile per applicazioni nell’ambito dell’abbigliamento di alta gamma ma anche casual e sportivo per chi non vuole rinunciare ad un comfort totale, con un occhio attento anche alla sostenibilità grazie a processi produttivi ottimizzati e materiali selezionati con cura.

Con questa novità, il Gruppo Reggiani conferma ancora una volta la propria capacità di anticipare le tendenze e ridefinire gli standard dell’eccellenza tessile.