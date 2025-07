Dal Nord Ovest – Auto in un canale nella vicina Santhià

Ieri sera, verso le 18.30, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris si sono recati in corso Sempione, a Santhià, per una vettura che ha terminato il suo percorso in un canale. Una volta sul posto, la squadra ha estratto il malcapitato dall'abitacolo utilizzando le apposite tecniche di primo soccorso sanitario; lo stesso è stato poi consegnato alle cure dei sanitari. In seguito, si è provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata dal sinistro. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.