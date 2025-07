Svariati sinistri nel Biellese: quattro incidenti in un solo giorno

Durante la giornata di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, le Forze dell’ordine sono state chiamate a rispondere a seguito di 4 sinistri stradali sul territorio biellese: coinvolti i territori di Vigliano Biellese, Villanova Biellese e Mongrando. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, gli esiti sono stati lievi, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma non è mancato l’intervento del 118, per accertamenti presso il Pronto Soccorso.

Villanova Biellese – Tamponamento tra quattro auto

Alle ore 8:00 circa si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture. L'intervento è stato gestito dai militari del Norm di Cossato. Coinvolti una donna del 1995 e un uomo del 1997, entrambi residenti a Valdengo, un uomo del 1963 di Crescentino e un uomo del 1996 di Occhieppo Inferiore. Fortunatamente, tutti i conducenti sono risultati illesi e i veicoli hanno riportato lievi danni, ma comunque in grado di procedere senza ulteriori difficoltà.

Vigliano Biellese – Incidente autonomo in via Rivetti

Intorno alle ore 13:00, un incidente autonomo si è verificato a Vigliano Biellese, in via Rivetti. La gestione dell’intervento è stata affidata alla Polizia Locale e al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Le Forze dell’ordine hanno effettuato i rilevamenti ed è intervenuto il 118.

Vigliano Biellese – Scontro tra auto e bici, ciclista in ospedale

Un secondo incidente si è verificato in via Lungo Cervo. Questa volta sono stati coinvolti una vettura e una bicicletta. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri sembra che sia stato causato da una mancata precedenza. Coinvolti un uomo del 2001, residente a Vigliano Biellese, alla guida dell’auto, e una donna del 1977 di Cossato, alla guida della bicicletta. La ciclista, non in pericolo di vita, è stata trasportata presso il Pronto Soccorso per accertamenti. L’automobile è risultata marciante, mentre la bicicletta è stata affidata a un parente della donna. La viabilità è stata ripristinata.

Mongrando – Moto esce di strada

Infine, alle ore 20:00, a Mongrando, lungo la SP 338 in direzione Zubiena, all’altezza della località Chalet Bessa, si è verificato un incidente autonomo. I militari intervenuti sul posto hanno accertato che il mezzo, una motocicletta, condotto da un giovane del 2005 residente a Quaregna Cerreto, è uscito autonomamente di strada. Il conducente è risultato illeso e la circolazione non ha subito interruzioni. È stata contestata una violazione al Codice della Strada.