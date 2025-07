Vigliano, intervento straordinario per la lotta alle zanzare

Nella notte fra venerdì 11 e sabato 12 luglio, nella fascia oraria dall'1 alle 2, presso l'Asilo Nido in via Roggia, angolo via Mazzia, a Vigliano Biellese, sarà effettuato un intervento straordinario adulticida per contrastare la presenza molesta di zanzare.

“Si prega di prestare la massima attenzione all'avviso pubblicato – spiega il Comune - In particolare durante la fascia oraria specificata, sulle aree di intervento è vietato transitare a piedi, in bicicletta o con veicoli a motore, nonché parcheggiare lungo il perimetro del giardino dell'asilo. Durante gli interventi, la popolazione residente nelle abitazioni che si affacciano sulle aree interessate, è invitata a ritirare la biancheria stesa; tenere chiuse porte e finestre; coprire con teli impermeabili le piscine presenti nella fascia di 30 mt. attorno all'area di intervento; tenere in casa gli animali domestici fino a tre ore dopo la fine degli interventi; coprire eventuali ciotole per l'abbeveraggio degli animali. E' vietato l'ingresso nelle aree indicate nelle 48 ore successive al trattamento”.