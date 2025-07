Salussola, è un successo l'Arro Beer Festival: quando la tradizione si rinnova nel segno della condivisione FOTO

Si è concluso con grande successo l’Arro Beer Festival, il weekend che ha animato il paese di Salussola con musica, sorrisi, buon cibo e un’eccellente selezione di birre artigianali. Una festa giovane e coinvolgente, capace di attirare un pubblico numeroso e variegato ma soprattutto di creare un bellissimo spirito di comunità.

A rendere speciale questo evento non è stata solo l’ottima organizzazione, ma l’energia contagiosa dei ragazzi del paese, che con entusiasmo, impegno e creatività hanno costruito – con il prezioso supporto delle “vecchie leve” – un’atmosfera unica, accogliente e autentica. Un mix generazionale che ha saputo mettere in dialogo passato e futuro, esperienza e nuove idee, rinnovando la tradizione nel segno del divertimento e della condivisione.

Il Beer Festival si è così trasformato non solo in un momento di festa, ma in una vera e propria anteprima della storica festa patronale di Arro, in programma dal 3 al 6 settembre: un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare legami e guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti della nostra comunità.

Dagli organizzatori un grazie a tutti i volontari, agli sponsor, alle associazioni e a chi ha partecipato con il cuore. L’Arro Beer Festival si conferma un evento da vivere… e da aspettare con entusiasmo anche il prossimo anno!