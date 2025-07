Cerrione, al via intervento per il contrasto alle zanzare

Al via una serie di interventi repellenti per il controllo delle zanzare nel comune di Cerrione. A darne notizia l'amministrazione: “Si avvisa che nella notte tra giovedì 10 luglio e venerdì 11 per contrastare la presenza molesta di zanzare sul territorio comunale saranno effettuati interventi nella fascia oraria 2-3 e nell'area esterna della chiesa di Magnonevolo e in via De Gasperi. Durante la fascia oraria specificata, sulle aree di intervento è fatto divieto di transito a piedi, in bicicletta o con veicoli a motore, oltre a parcheggiare lungo la piazza e nella via. Si precisa che il trattamento sarà effettuato mediante l'uso di atomizzatori. Il prodotto utilizzato è a base di estratti vegetali (aglio) e pertanto atossico”.