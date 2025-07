Regione, in arrivo rimborsi per danni da lupo: c'è anche Biella

Saranno tutte soddisfatte le 172 richieste di risarcimento presentate dalle aziende agricole piemontesi che nel 2024 sono rimaste vittime di predazioni da lupo e di cui la Regione ha ammesso la domanda. L’incremento di 24.202 euro ha consentito di far scorrere la graduatoria 2024 e ammettere anche 12 aziende già giudicate idonee ma in precedenza non finanziabili. Questa la distribuzione provinciale per sede delle aziende danneggiate ed entità del ristoro erogato: Alessandria 10 domande, 8.266,00 €; Asti 3 domande, 2.148,00 €; Biella 4 domande, 6.329 €; Cuneo 107 domande, 354.686,93 €; Novara 2 domande, 1.917,50 €; Torino 42 domande, 59.047,35 €; Vco 2 domande, 4.980,00 €; Vercelli 2 domande 6.828,00 €.

Ne dà notizia l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Peste suina della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che spiega: «Con un ulteriore incremento di oltre 24mila euro, che abbiamo recuperato da economie e somme non spese, sono riuscito a portare a oltre 444mila euro la dotazione finanziaria per risarcire tutte le imprese agricole piemontesi colpite nel 2024 da 172 episodi da predazione da lupo e grandi carnivori, che hanno presentato richiesta alla Regione e le cui domande sono state giudicate idonee».

La predazione da lupo colpisce soprattutto ovi-caprini e giovani vitelli, ed è un problema che anche in Piemonte è andato crescendo negli anni con la diffusione della specie e la rinaturalizzazione di vaste aree montane e collinari. «La Regione – rimarca Bongioanni - lo affronta in modo strutturale sia sul fronte della prevenzione con il sostegno all’acquisto di cani di razza antilupo come il Maremmano Abruzzese o il Cane da Montagna dei Pirenei, recinzioni, sistemi di dissuasione, ricoveri per guardiani e applicazione di buone pratiche nella gestione pastorale, sia con il ristoro agli allevatori colpiti da un pesante danno economico al patrimonio zootecnico». «Già nei prossimi giorni – anticipa Bongioanni – annunceremo le risorse messe a disposizione per i bandi relativi al 2025, per le quali sono riuscito ad assicurare una dotazione finanziaria ancora maggiore. Il tutto in attesa di poter varare in tempi brevi politiche attive e piani strutturali di contrasto a seguito del declassamento Ue del livello di protezione del lupo».