Lanificio Fratelli Piacenza presenta il suo sesto report di sostenibilità: “Gardening the Future”

Lanificio Fratelli Piacenza presenta il suo sesto Report di Sostenibilità, volto a mettere in evidenza gli sforzi e i risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi ESG, riassunti dal motto “Gardening the Future” e declinati nei nostri cinque pillars: People, Planet, Product, Process e Partnership.

Lanificio Fratelli Piacenza guida un gruppo di aziende riunite dal 2020 sotto il nome di Piacenza Group, con l’ambizione di estendere la filosofia dei “5 Pillars” a tutte le realtà del Gruppo. In quest’ottica, nel 2024 è stato avviato il processo di allineamento alla CSRD, la nuova Direttiva Europea che definisce le basi della rendicontazione di sostenibilità aziendale.

Il report è stato redatto, per la prima volta, in coerenza con i requisiti di questa normativa, adottando laddove possibile gli standard di rendicontazione ESRS (European Sustainability Reporting Standard) e sviluppando una analisi di doppia materialità, comune a tutte le realtà coinvolte. Oltre alla tradizionale analisi di materialità d’impatto, che evidenzia le conseguenze che le aziende hanno sull’ambiente, sulle infrastrutture e sulle persone, quest’anno il report amplia il campo di valutazione includendo anche i rischi e gli impatti che l’ambiente esterno esercita sulle attività produttive. Questo approccio è in linea con l’obiettivo di estendere, nei prossimi anni, il perimetro del report a tutte le società del Gruppo.

Nel corso del 2024 è stata completata l’integrazione di Arte Tessile Italia e Filatura Cardata Lanefil all’interno della Fratelli Piacenza. Questa verticalizzazione consente un pieno controllo di tutte le fasi produttive, garantendo così il massimo livello qualitativo. Con lo stesso obiettivo, a livello di Gruppo sono state conseguite le certificazioni SFA per il cashmere sostenibile e RAS per l’alpaca sostenibile, completando l’offerta di prodotti certificati in risposta a una crescente domanda di mercato. Da sempre il Gruppo adotta una filosofia di produzione sostenibile lungo l’intera catena del valore.

Nel 2023 è stata ulteriormente rafforzata la collaborazione con fornitori e terzisti strategici, coinvolti in un incontro a loro dedicato in cui sono stati illustrati i progetti di Vendor Rating e di calcolo delle emissioni Scope 3. Continua inoltre il sostegno alle comunità locali peruviane, da cui proviene la preziosa fibra di vicuña, parte integrante degli obiettivi strategici per il 2025. Sul fronte ambientale, da gennaio 2024, l’energia elettrica utilizzata nel sito produttivo di Pollone è acquistata con Garanzie d’Origine, realizzando in anticipo l’obiettivo del passaggio completo alle energie rinnovabili e alla cogenerazione.

Nel mese di luglio 2024 è stata inoltre conseguita la certificazione ISO 14001:2015, testimonianza concreta della politica ambientale dell’azienda. Questo standard internazionale certifica il rispetto delle normative vigenti e, grazie al principio del miglioramento continuo, guida l’impresa verso performance ambientali sempre più evolute. L’impegno collettivo verso la sostenibilità è confermato anche dai progressi del progetto Paperless, che inizia a dare i suoi primi frutti grazie a un nuovo paradigma improntato alla digitalizzazione. Sul fronte sociale, Piacenza Group ha riaffermato l’importanza centrale delle persone, conseguendo a fine 2024 la certificazione per la parità di genere.

Infine, in ambito governance, Lanificio Fratelli Piacenza ha completato nel 2024 il percorso verso la trasformazione in società benefit, formalizzata con la modifica dello statuto a gennaio 2025. Il 2025 si presenta come un anno sfidante, non solo per le incertezze dei mercati ma anche per l’evoluzione normativa a livello europeo in materia di rendicontazione, pur nel costante impegno verso gli obiettivi di decarbonizzazione. Questo contesto non ostacola i programmi di miglioramento: anche in questo documento sono espressi obiettivi ambiziosi che si estendono all’intero Gruppo, a conferma dell’allineamento e dell’espansione della nostra strategia di sostenibilità.