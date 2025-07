Mongrando, una cena di ringraziamento dopo l'impegno per gli eventi dell'Adunata 2025 (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno sindaco)

Nei giorni scorsi, presso la sede degli Alpini di Mongrando, si è svolta una cena offerta dal gruppo, in segno di riconoscenza e ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della "cittadella" degli Alpini al Polivalente, in occasione della 96° Adunata Nazionale dello scorso maggio.

Lo riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Un momento conviviale che ha riunito per una sera tutte le persone che si sono spese, per accogliere le penne nere e rendere la festa indimenticabile per tutti. Grazie agli Alpini per l'accoglienza e l'ottima cena offerta ai cittadini volontari, alla Protezione Civile, all'amministrazione, ai dipendenti comunali, alla Pro Loco e a don Stefano. Un tavolo di allegria, simbolo di quanto la sinergia e la collaborazione siano la strada giusta per realizzare eventi e manifestazioni importanti a Mongrando”.