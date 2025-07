Blocco auto diesel Euro 5 dal 2026, Simonetti: “L’avevamo promesso e lo abbiamo fatto”

In commissione trasporti alla Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento della Lega a prima firma Molinari teso a salvare dal blocco per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5 il Piemonte e le regioni della Pianura Padana. Pertanto, con la partecipazione delle Regioni, ora il blocco dei veicoli Euro5 può essere completamente evitato per le città con meno di 100.000 abitanti, tra cui quindi Biella.

Nel dettaglio l’emendamento prevede in materia di pianificazione della qualità dell'aria e delle limitazioni della circolazione stradale - con particolare riguardo alle misure adottate dall'Italia per superare la procedura di infrazione della Commissione europea per il superamento dei limiti di qualità dell'aria – il differimento dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000, anziché 30.000 abitanti.

Inoltre, grazie all'emendamento approvato, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5 nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario.

Infine, si prevede che le Regioni, qualora lo ritengano necessario, possano introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria ''Euro 5'' anche prima del termine del 1 ottobre 2026, mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.

“L’avevamo promesso e lo abbiamo fatto. – dichiara il segretario provinciale Roberto Simonetti. Dare un freno alle follie di Bruxelles sull'Euro 5 è e sarà sempre un obiettivo della Lega a salvaguardia del tessuto sociale padano”.