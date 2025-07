Nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio, intorno alle 13, i Vigili del Fuoco con Autopompe e Autobotti sono intervenuti nelle campagne vercellesi per un incendio che ha coinvolto una tensostruttura che conteneva delle rotoballe di fieno e mezzi agricoli. Non ci sono feriti da segnalare né animali coinvolti. Presenti anche gli agenti della Polizia per la gestione del traffico. L' intervento è ancora in corso.