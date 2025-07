Calici nel Borgo 2025, a Candelo un brindisi al gusto e alla bellezza

Il fascino senza tempo del Ricetto di Candelo ha fatto da cornice all’edizione 2025 di Calici nel Borgo, un evento che ha saputo coniugare il gusto per le cose buone con la magia di un luogo unico in Italia.

Sabato 5 luglio, tra luci soffuse, cortili fioriti e profumi invitanti, il borgo medievale ha accolto gli ospiti in un’atmosfera intima e suggestiva. L’esperienza ha preso forma attraverso un itinerario enogastronomico che ha celebrato i prodotti del territorio. Piatti ispirati alla tradizione locale hanno esaltato ingredienti come il riso di Baraggia, il delicato coregone di lago, la trotella del torrente e i profumi delle erbe fresche. Il menù ha offerto un equilibrio tra semplicità e carattere, costruito con cura per valorizzare la genuinità delle materie prime. Ma i veri protagonisti, calice dopo calice, sono stati i vini locali.

La serata ha saputo unire convivialità, scoperta e piacere, il tutto immerso in uno scenario che già da solo racconta secoli di storia. La cura dell’accoglienza, i dettagli allestitivi, la musica di sottofondo e l’entusiasmo degli ospiti hanno reso l’esperienza memorabile.Il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio desidera ringraziare personalmente tutti i volontari per il grande lavoro svolto prima, durante e dopo la serata: “La forza della nostra Pro Loco sono le persone. Senza di loro, eventi come Calici nel Borgo non sarebbero possibili.”