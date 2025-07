Concerto sotto le Stelle a Coggiola

A Coggiola è iniziato il conto alla rovescia per il Concerto sotto le Stelle realizzato dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi, diretto da Andrea Vaudano. L'evento è in programma per le 21 di domenica 13 luglio in piazza della chiesa. In caso di maltempo, l'appuntamento si svolgerà all'interno della chiesa parrocchiale.