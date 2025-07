Paesi della Valle Cervo in pellegrinaggio al Santuario di Oropa

Momento solenne per le comunità della Valle Cervo. Nei giorni scorsi, i fedeli di Andorno Micca, Pralungo, Sagliano Micca, Tavigliano e Tollegno hanno preso parte al tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Oropa, da sempre meta ideale di ogni biellese per preghiere, intenzioni e pensieri per i propri cari e amici. Per l'occasione, erano presenti anche gli amministratori locali dei paesi.