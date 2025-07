Le corse della settimana del 7 luglio di newsbiella.it

La prima corsa della settimana è giovedì 10 luglio: si corre a Cossila per il Periplo dei Cantoni, memorial Massimo Lacchio e Fausto Fiorelli, mentre venerdì 11 luglio sono due le corse in calendario. Si corre a Candelo con la corsa Candelo sotto le Stelle, lunga 7 km e sempre venerdì c'è la corsa podistica a Sagliano, mentre domenica è in calendario la 12^ Impazza la Corsa, km 10/5 a Valdilana.

Giovedì 10 luglio 2025 a Cossila San Grato si terrà una nuova edizione del "Periplo dei Cantoni", la camminata ludico-motoria organizzata dal gruppo "La Büfaròla". Un evento aperto a tutti, all’insegna dello sport, del ricordo e della beneficenza. La manifestazione, che si svolge in memoria di Massimo Lacchio e Fausto Fiorelli, prevede un percorso di circa 6 chilometri, pensato per essere accessibile a partecipanti di ogni età. La partenza è fissata per le ore 20.00, con ritrovo a partire dalle 19.00 presso La Büfaròla (in via Santuario d’Oropa 85). L’iscrizione ha un costo di 8 euro, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, rafforzando il valore solidale dell’iniziativa. Al termine della camminata, tutti i partecipanti saranno accolti da un momento conviviale con pasta party presso l’oratorio di Cossila San Grato.

Torna anche quest’anno Candelo Sotto le Stelle, la manifestazione non competitiva ludico-motoria organizzata da Locanda dell’Orso con il supporto di Atletica Candelo. L'appuntamento è fissato per venerdì 11 luglio 2025 e si svolgerà come di consueto nel suggestivo scenario del Ricetto di Candelo. La camminata-corsa, di circa 7 chilometri, è approvata da FIDAL Piemonte (n. 266 N.C. 2025) e sarà un momento di sport e condivisione in ricordo di Marica Messi, figura molto amata nella comunità. Il programma prevede: Ore 18:30: ritrovo presso Piazza Castello, all’interno del Ricetto Ore 19:45: mini-giro per bambini fino ai 12 anni (circa 700 metri) A seguire: partenza della gara non competitiva aperta a tutti La quota di iscrizione è di 6 euro. A coordinare l’organizzazione è Gianni Melis, contattabile al numero 339-625-7800. A Sagliano la corsa è dalle 18 in piazza Pietro Micca. L'Iscrizione è di 7 euro.

Domenica in Valdilana c'è Impazza la Corsa, L’appuntamento è per domenica 13 luglio 2025: il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Repubblica a Valle Mosso, dove si concentreranno atleti, camminatori e famiglie. Due percorsi e spazio ai più piccoli: Alle 10.00 scatterà la prova di circa 10,5 km, seguita alle 10.15 dalla partenza del tracciato di circa 5 km; anche i camminatori partiranno alle ore 10.00. I più giovani saranno protagonisti del “minipercorso per i più piccini”, in programma alle 9.30 e il ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione Sclerosi Multipla. La cerimonia di premiazione si terrà alle 12.00 in Sala Biagi. Riconoscimenti in palio per i tre gruppi più numerosi, oltre a numerosi premi a sorteggio e qualche sorpresa. Per informazioni è possibile contattare la responsabile organizzativa Claudia al 348 318 9554.