Motori |

Rally & Co fermato dalla sfortuna FOTO

Rally & Co fermato dalla sfortuna FOTO

Il risultato dell’equipaggio portacolori della Rally & Co composto da Gianluca Morra e Stefano Tironi, presenti alla gara di campionato italiano tout Terrain denominata Italian Baja, poteva essere decisamente migliore se non ci si fosse messa di mezzo la sfortuna. Sulla loro consueta Suzuki Vitara hanno vinto le prime due prove di classe T2 della gara friulana, risultando nel contempo primi assoluti nel trofeo Suzuki; un surriscaldamento al motore con continui rabbocchi di acqua in prova speciale ha consentito a Morra di tagliare il traguardo in 16° posizione assoluta 3° nel Trofeo Suzuki. “Una gara che poteva andare sicuramente meglio per noi specie nel trofeo – dice Morra – nel quale eravamo in testa dopo le prime 2 prove. Purtroppo la nostra Vitara sulla terza ps ha fatto le bizze portandoci al traguardo dopo svariati minuti persi in prova speciale. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: un 3° posto nel trofeo non è da buttare, ci riproveremo sicuramente la prossima gara nella quale non avremo piu possibilità di errori”.

c. s. Rally e Co g. c.