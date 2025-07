Filo a Milano Unica con “Made in Filo”

Filo è presente dall’8 al 10 luglio 2025 a Milano Unica, la fiera di eccellenza dei tessuti e accessori di alta gamma per abbigliamento, che si tiene a Fiera Milano Rho.

La partecipazione di Filo a MU vuole sottolineare l’importanza di una filiera integra e coesa per garantire qualità e innovazione all’industria tessile-abbigliamento. Situato all’interno del Padiglione 4 di Fiera Milano Rho, che accoglie anche “Innovation Area” e “MU Tendenze di sostenibilità”, lo spazio dedicato a Filo vuole confermare la continuità oggettiva che lega i due Saloni, dettata dalla filiera stessa ed espressa nell’attenzione a temi comuni, in primo luogo l’innovazione e le produzioni tessili sostenibili.

All’edizione di luglio 2025 di Milano Unica, Filo è presente con “Made in Filo”, la collezione di campioni di tessuti realizzati da Filo stessa. L’iniziativa è una novità assoluta nel contesto delle fiere tessili e coinvolge tutti i protagonisti della filiera tessile presenti a Filo in qualità di espositori: non solo la filatura, ma anche la tintoria, la nobilitazione, il finissaggio, il ricamo e la tessitura proposti dai suoi espositori. L’obiettivo è mettere in risalto le grandi possibilità di sviluppo dei filati e dei prodotti, grazie anche a lavorazioni di grande qualità e di altissimo contenuto tecnico.

Afferma Paolo Monfermoso, responsabile di Filo: “Con “Made in Filo”, Filo ha dato vita a un progetto ambizioso: siamo andati in produzione. Ci siamo assunti come fiera l’onere di proporre noi stessi un percorso che inizia con l’idea di filato (le nostre proposte sviluppo prodotto), diventa filato (le proposte dei nostri espositori) e, grazie a lavorazioni sapienti realizzate dai nostri partner, si trasforma infine in una collezione di tessuti (la nostra capsule “Made in Filo”), vera e propria espressione concreta di quelle iniziali idee tessili. È una chiusura del cerchio che cattura in pieno le grandi potenzialità di sviluppo di materiali e lavorazioni d’eccellenza come sono quelli esposti a Filo, come potrete vedere alla 64a edizione della nostra fiera, in programma il 23 e 24 settembre, qui a Fiera Milano Rho, Padiglione 14”.

L'appuntamento è nello spazio di Filo al Padiglione 4 di Milano Unica dall’8 al 10 luglio!