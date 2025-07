Dal Nord Ovest – Esce di strada durante il temporale, soccorsa una giovane

Nella serata di ieri 7 luglio, alle 20.50 circa, i Vigili del Fuoco di Trino si sono attivati per un incidente stradale autonomo sulla Strada delle Grange, tra Trino e Castell’apertole. Una ragazza alla guida, senza passeggeri, ha perso il controllo della sua auto durante un forte temporale ed è finita in un canale a bordo strada. La giovane è risultata cosciente e incolume ma incastrata nell’abitacolo. L’intervento della squadra è servito a estrarre l’occupante dalla vettura e alla messa in sicurezza. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Desana.