Scatti da Biella e Pralungo, un doppio arcobaleno nei cieli dopo il maltempo: le FOTO dei lettori

Un doppio arcobaleno nei cieli dopo l'ondata di maltempo. È quello a cui hanno assistito moltissimi biellesi nella serata di ieri, 7 luglio, al termine del forte temporale che si è abbattuto in buona parte della provincia, accompagnato da fulmini, piogge battenti, raffiche di vento e grandine.

In breve tempo, la maggior parte delle bacheche social si sono riempite di immagini e fotografie realizzate da diverse angolazioni in molti punti del nostro territorio. Da Biella a Vigliano Biellese passando per Pralungo e i rioni della collina del capoluogo. Un doppio arcobaleno molto suggestivo che ha rasserenato gli animi dei cittadini, preoccupati dalle conseguenze di questi episodi climatici, sempre più frequenti ed estremi.

Ancora una volta, come spesso accade, la bellezza della natura sa ancora emozionarci di fronte alle incertezze (e inquietudini) del maltempo.