Sardi a Biella nelle immagini di Su Calendariu 2025, luglio

Le immagini raccolte in Su Calendariu 2025 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe ci accompagnano nello scorrere dei mesi. Illustrano alcune delle molteplici attività della composita comunità che risiede nel Biellese, forte di oltre 6.000 isolani presenti in tutti i settori della società.

Ogni mese di Giugno, in prossimità del solstizio estivo, si celebra a Biella Sa Die de sa Sardigna. Festa della locale comunità dei “Sardi dell’Altrove”, “Il Giorno della Sardegna” costituisce anche occasione - oltre che di memoria per i moti rivoluzionari isolani del 1794 ed i caduti della Grande Guerra - di attenzione verso quanto accade intanto sull’Isola. In particolar modo, in questi ultimi tempi, oggetto di riflessione verso il futuro sono i fatti e le problematiche decisioni politiche connesse alla cosiddetta transizione “verde” ed all’impatto e alla sostenibilità delle nuove fonti energetiche, quelle definite ecosostenibili, in rapporto a quell’unicum irripetibile costituito dall’ambiente isolano, dal suo paesaggio e dal patrimonio storico-culturale sardo.