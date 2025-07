Vigliano, al Centro Incontro tante nuove attività per promuovere la socialità anche in estate

Il Centro Incontro di Vigliano Biellese, riaperto con entusiasmo nel mese di aprile, prosegue la sua attività senza interruzioni, anche durante l’estate, compreso il mese di agosto, confermandosi luogo di accoglienza, aggregazione e benessere, per le persone anziane, che desiderano trascorrere il tempo in modo attivo, piacevole e in compagnia. In attesa del rientro nella storica sede, attualmente oggetto di un progetto di rinnovamento, il centro è ospitato in via temporanea presso i locali al piano terreno della RSA Comotto.

Una soluzione che si è rivelata ideale, grazie agli ambienti luminosi e accessibili, che permettono lo svolgimento regolare delle attività anche durante i mesi più caldi. A rendere ancora più gradevole la permanenza, vi è il giardino piantumato adiacente alla struttura, che nelle giornate di sole offre riparo e tranquillità, diventando un luogo perfetto per momenti ed attività all’aria aperta, sotto l’ombra generosa degli alberi. L’estate 2025 porta con sé un calendario ricco di appuntamenti, pensati per rispondere alle diverse esigenze di chi frequenta il centro: attività motorie, di intrattenimento, di musica e momenti di socializzazione si alternano in un’offerta varia e gratuita, aperta a tutti i cittadini.

Nei mesi di luglio e agosto sono stati programmati diversi cicli di: ginnastica dolce e pilates, per mantenere attivo il corpo in modo graduale e sicuro; ascolti musicali e performance dal vivo, per risvegliare emozioni e favorire la condivisione; pomeriggi all’insegna del buonumore, con spettacoli di cabaret e intrattenimento comico, capaci di regalare leggerezza e sorrisi. Ogni incontro è accompagnato da un piccolo ma sempre gradito momento conviviale: una merenda offerta a tutti i partecipanti, che aggiunge un tocco di familiarità e condivisione alle giornate. Il Centro Incontro non è però nuovo a proposte stimolanti: nei mesi primaverili si sono già svolti numerosi appuntamenti che hanno riscosso un’ottima partecipazione e apprezzamento.

Tra questi, meritano particolare menzione: gli incontri di prevenzione sanitaria e di informazione condotti dagli infermieri di famiglia e comunità dell’ASL BI, che hanno trattato temi di salute quotidiana in modo semplice e accessibile; i laboratori di lingua inglese, rivolti soprattutto alla terza età, per favorire l’apprendimento e la curiosità; le attività di alfabetizzazione digitale, realizzate con il supporto dei giovani volontari del Servizio Civile Universale, che hanno aiutato i partecipanti a prendere dimestichezza con smartphone, tablet e Internet; le passeggiate slow sul territorio, che hanno unito benessere fisico, conoscenza del paesaggio e socializzazione.

Tutte queste proposte verranno riproposte e potenziate a partire dal mese di settembre, con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento della cittadinanza e di consolidare il ruolo del Centro come spazio di riferimento per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e l’inclusione sociale. A partire da settembre, inoltre, è previsto l’avvio di un nuovo ciclo di incontri dedicati alla corretta alimentazione, condotti da una nutrizionista, che affronterà in modo pratico ed educativo i principali temi legati agli stili alimentari sani e sostenibili. Sono inoltre in programma gite sul territorio, sia locale che regionale, anche queste gratuite e aperte a tutti gli abitanti “senior” di Vigliano e dintorni. Il Centro Incontro è aperto ogni settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 15 – 18. L’accesso è libero, gratuito e non è richiesta alcuna iscrizione preventiva. Un’occasione da cogliere per stare insieme, imparare, divertirsi e sentirsi parte di una comunità viva e attenta.

Anche l’assessore alle Politiche Sociali Elena Ottino esprime soddisfazione per il percorso intrapreso dal Centro Incontro e rivolge un caloroso invito alla cittadinanza: “Il Centro Incontro rappresenta oggi molto più di un semplice luogo di ritrovo: è uno spazio vivo, dinamico e aperto, dove ogni attività è pensata per valorizzare il tempo delle persone che lo frequentano. Grazie anche ai fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte con il progetto Attivamente Senior, il nostro Comune ha potuto proporre un’offerta varia, stimolante e inclusiva, capace di abbracciare i diversi interessi, bisogni e inclinazioni di ciascuno. Accanto a momenti più tradizionali, come il gioco delle carte trovano spazio incontri utili e formativi, laboratori per la salute e il benessere, attività culturali e proposte legate al movimento e alla creatività. Tutte le iniziative seguono un unico filo conduttore: quello appunto, dell’attivamente senior, un concetto che ci sta particolarmente a cuore e che mette al centro il valore dell’invecchiamento attivo come percorso di crescita, relazione e protagonismo.Proprio per questo, rivolgo un invito sincero a tutta la cittadinanza: venite a scoprire il Centro Incontro, partecipate alle attività, portate la vostra presenza e la vostra energia. L’obiettivo è continuare a far crescere e arricchire il gruppo che si è già formato, un gruppo accogliente, solidale e sempre aperto a nuovi volti. Perché stare insieme, condividere esperienze e costruire relazioni autentiche è uno dei modi più belli per prendersi cura di sé e degli altri”.

Per ulteriori informazioni sul programma delle attività è possibile consultare la locandina con il programma del mese di luglio o contattare i referenti del Centro Incontro al numero di telefono: 015.512391.