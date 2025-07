Agenti salvano 6 pulcini in autostrada a Mondovì

Non è sempre il crimine o l’infrazione a fare notizia. A volte lo sono piccoli gesti, umani prima ancora che professionali. Come quello che ha visto protagonisti, nella mattinata di sabato 5 luglio, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Mondovì.

Erano le 10.30 circa quando, durante un controllo di routine sull’autostrada, una pattuglia ha notato un rallentamento anomalo del traffico. La causa? sei pulcini, in fila dietro la loro mamma anatra, stavano attraversando la carreggiata. Un’immagine tenera, certo, ma anche potenzialmente pericolosa, sia per gli animali che per gli automobilisti.

È in quel momento che gli agenti hanno fatto la differenza: hanno bloccato il traffico, mettendo in sicurezza l’area e scongiurando qualsiasi rischio.

Mentre la mamma anatra si allontanava in volo, i piccoli – confusi ma illesi – sono stati accolti all’interno dell’auto di servizio. Gli agenti li hanno poi affidati al Centro di Recupero Animali Selvatici di Cadibona (SV), responsabile della loro seguente reintroduzione in natura.