Magnano, sospesa la circolazione in via Roma - Foto di repertorio.

Il Comune di Magnano ha disposto la chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Roma compreso fra i civici 60 e 66. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori al tetto di un fabbricato ubicato nella stessa via.

La sospensione della circolazione sarà in vigore nelle seguenti giornate e fasce orarie:

lunedì 7 luglio, dalle 8:00 alle 17:00;

martedì 8 luglio, dalle 13:30 alle 17:00.

Durante tali intervalli non sarà consentito il transito dei veicoli nel tratto interessato; si invitano pertanto residenti e automobilisti a programmare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà apposta in loco.