Biella Rugby, sarà Elite la prossima stagione: un traguardo storico

Con il cuore, gialloverde, cuore gonfio di orgoglio, Biella Rugby è felice di annunciare la sua partecipazione al Campionato Elite per la stagione 2025/26. Un traguardo storico che sancisce l'ingresso del club tra le dieci migliori squadre italiane, con l'obiettivo di affrontare il massimo livello di competizione nazionale.

Un risultato che è frutto di impegno, dedizione e passione che viene accolto come un’enorme opportunità di crescita, senza però voler stravolgere valori e obiettivi di crescita sociale e sportiva che da quasi cinquant’anni impregnano le trame del nostro club.

Lo spiega bene il Presidente Filippo Musso: “L’entusiasmo percepito sul territorio, dai tifosi e dai frequentatori del club, ci ha spinto a metterci in gioco. Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte del gruppo delle dieci migliori squadre italiane e di poter disputare il massimo campionato. La nostra storia, che affonda le sue radici nel 1977, ha sempre puntato sul settore giovanile e sul territorio. La vittoria di Piacenza è stata un momento emozionante, ma ora l’opportunità di partecipare all’Elite rappresenta una sfida enorme che affronteremo con impegno, ma senza perdere di vista i valori di crescita sociale e sportiva che ci contraddistinguono. Investiremo nel settore giovanile e nella nostra struttura, con l’obiettivo di sviluppare un centro sportivo che vada oltre il rugby”.

Corrado Musso, direttore sportivo di Biella Rugby, aggiunge: “Accettare la sfida è stata una scelta ponderata. L’incremento dell’impegno richiesto non coinvolge solo il livello fisico e i giocatori, ma anche l’organizzazione del club. Abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi del territorio, che da sempre vestono la maglia con passione, in una scelta condivisa. Sono loro il futuro di questo club. Tutti si sono dimostrati entusiasti e pronti a dare il massimo. Da qualche settimana ci stiamo muovendo sul mercato, abbiamo la fortuna di avere a disposizione quattro visti che ci permettono di attenzionare giocatori stranieri. La necessità è anche quella di sostituire i giocatori che hanno lasciato il club, ma ci stavamo già muovendo in quanto alcune partenze erano già previste quando il campionato non era ancora terminato. Stiamo valutando giocatori di livello per completare la rosa.”

Nicola Mazzucato, Director of Rugby, ci tiene a sottolineare: “Biella Rugby ha valutato con molta attenzione questa scelta, perché partecipare al massimo campionato non deve compromettere l’assetto economico del club, né tanto meno i progetti che coltiviamo da anni. Alla base della nostra società rimane sempre la nostra offerta formativa, il nostro settore giovanile, dal minirugby alla seconda squadra. L’investimento nella base continua, anche con l’ingresso nell’Elite, che vediamo come un’opportunità per l’intero club, un’opportunità che potrebbe portarci un ritorno, non fosse altro che in termini di entusiasmo per il nostro sport. Il nostro ‘core business’ rimane lo sviluppo degli atleti del territorio, con particolare attenzione alla parte sociale che Biella Rugby porta avanti in queste fasce di età”.

Esprime il suo entusiasmo per la nuova sfida anche l’head coach Alberto Benettin: “Dopo la vittoria del campionato, ho sperato tanto che la società accettasse di cogliere questa prestigiosa opportunità. Finalmente possiamo annunciare che il prossimo anno giocheremo nel massimo campionato nazionale. Sono felicissimo e ringrazio tutto il Biella Rugby che ci permette di affrontare questa sfida. Da parte mia, ho tanta voglia di mettermi in gioco. Sappiamo che sarà la sfida più difficile della storia del club, ma sarò entusiasta di guidare i ragazzi, insieme a Carlo e Fraser. Ci aspettano tante partite, ma l’entusiasmo è quello giusto. Faremo del nostro meglio per salire più in alto possibile, ma l’obiettivo dichiarato resta quello della salvezza.”

La decisione di Biella Rugby di affrontare la sfida dell'Elite segna una tappa fondamentale nella sua lunga e prestigiosa storia. La squadra si prepara a vivere una stagione emozionante e ricca di opportunità, coinvolgendo i tifosi e l’intera comunità in questa nuova avventura.