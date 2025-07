Torna a Valle Mosso "Impazza la Corsa": domenica 13 luglio la 12a edizione

È tutto pronto per la dodicesima edizione di “Impazza la Corsa”, manifestazione ludico-motoria a passo libero aperta a tutti e approvata dalla FIDAL Piemonte. L’appuntamento è per domenica 13 luglio 2025: il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Repubblica a Valle Mosso, dove si concentreranno atleti, camminatori e famiglie.

Due percorsi e spazio ai più piccoli:

Alle 10.00 scatterà la prova di circa 10,5 km, seguita alle 10.15 dalla partenza del tracciato di circa 5 km; anche i camminatori partiranno alle ore 10.00. I più giovani saranno protagonisti del “minipercorso per i più piccini”, in programma alle 9.30 e il ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione Sclerosi Multipla. La cerimonia di premiazione si terrà alle 12.00 in Sala Biagi. Riconoscimenti in palio per i tre gruppi più numerosi, oltre a numerosi premi a sorteggio e qualche sorpresa.

Per informazioni è possibile contattare la responsabile organizzativa Claudia al 348 318 9554.