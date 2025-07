Governance Poll 2025, Cirio è il 3° presidente di regione più amato: Olivero entra in classifica VIDEO

Alberto Cirio piace ai piemontesi. A dirlo è il 'Governance Poll 2025', il sondaggio pubblicato questa mattina sul "Sole 24 Ore" che misura il gradimento dei politici in carica, dove il governatore del Piemonte si piazza al terzo posto della classifica.

Un podio monopolizzato dal centrodestra del Nord: si conferma primo per gradimento tra i presidenti delle Regioni Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia, seguito dal governatore del Veneto Luca Zaia. Al suo secondo mandato come presidente del Piemonte, Cirio ottiene un gradimento del 59%."Sono evidentemente contento - commenta il governatore del Piemonte - perché e un riconoscimento al lavoro: io ce la metto tutto e fa piacere quando questo viene percepito. I problemi sono ancora tanti: prendiamo questo ottimo piazzamento come stimolo per metterci ancora più impegno".

A guidare la classifica dei primi cittadini d'Italia risulta Marco Fioravanti, sindaco di FdI al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno. Al secondo posto si piazza Michele Guerra (Parma), vincitore lo scorso anno. Terzo Vito Leccese di Bari. Entra in classifica anche Marzio Olivero, alla guida del comune di Biella dal giugno 2024: ora è al 53° posto, con un 54% di gradimento, con un incremento tra i consensi dello 0,2%. Lo scorso anno lo stesso Olivero non era rientrato nell'analisi del Governance Poll poiché da poco eletto.