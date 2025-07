Fdi in convegno a Biella: “Dalla promessa alla realtà, un anno di risultati e impegni mantenuti in Piemonte” - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Tutti gli assessori regionali di Fratelli d’Italia illustrano i risultati ottenuto dalla Giunta Cirio. Delmastro: “Con il centrodestra al Governo e Fratelli d’Italia a fare da traino, il Piemonte ha ora un nuovo slancio ed è in grado di liberare energie”.

Si è svolto sabato 5 luglio a Cascina Era, a Sandigliano, l’evento “Un anno di Buon Governo in Regione Piemonte”, un appuntamento sentito, che ha visto la partecipazione di tutti gli assessori regionali di Fratelli d’Italia per fare il punto su dodici mesi di lavoro, risultati ottenuti dalla Giunta Cirio e una visione in grado di dare un nuovo slancio al Piemonte.

Introdotti dal Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro , gli assessori Maurizio Marrone, Federico Riboldi, Marina Chiarelli, Paolo Bongioanni e la vicepresidente Elena Chiorino hanno illustrato numeri e risultati che parlano chiaro: occupazione in crescita, sanità più vicina ai cittadini con un recupero sulle liste d’attesa, agricoltura sempre più forte, una rete di assistenza sociale capillare, sostegno alle famiglie, forti investimenti sul turismo, la cultura e non solo. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Biella Marzio Olivero, il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Carlo Riva Vercellotti, il consigliere regionale Davide Zappalà e il presidente di Anci Piemonte, Davide Gilardino.

Paolo Bongioanni , assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport ha illustrato alcuni provvedimenti chiave come i 571 milioni di euro stanziati per 45.800 aziende agricole, 47 bandi avviati e la nascita del marchio Piemonte Is.

Marina Chiarelli , assessore alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili ha ricordato la sottoscrizione del Piano triennale Cultura, gli aiuti allo spettacolo dal vivo e alle sale cinematografiche (7 milioni di euro) o la riapertura del Museo di Scienze Naturali.

Maurizio Marrone , invece, da assessore Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini, ha evidenziato l’importanza di misure come Vesta e Vita Nascente, per dare alle famiglie la libertà di scegliere come utilizzare i contributi pubblici. Inevitabile poi l’attuazione della legge regionale sull’auto recupero, una rivoluzione culturale indispensabile per sbloccare il problema delle case sfitte.

È toccato invece a Federico Riboldi , assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria spiegare quanto fatto in questi ultimi 365 giorni dal suo assessorato, con 65.000 prestazioni sanitarie arretrate eseguite grazie a visite ed esami eseguiti di notte nei weekend, 1.755 operatori sanitari in più e un nuovo concorso per altri 600 posti, oltre al piano di edilizia sanitaria più imponente di sempre.

Elena Chiorino ha concluso citando alcune misure chiave come il Fondo Forma Lavoro, un unicum in Italia, o le 110.000 persone che hanno trovato lavoro grazie ai percorsi di riqualificazione regionali, il bando per il prolungamento degli orari degli asili nido a parità di tariffa per le famiglie e le 237 attività nate con il programma Mettersi in Proprio. Il vicepresidente ha infine raccontato alcuni dei più significativi risultati ottenuti dagli altri colleghi di Giunta.

“Siamo una squadra unita e determinata. Portiamo ai cittadini un modo di governare lontano anni luce dalle chiacchiere inconcludenti e dalle promesse mancate della sinistra: qui non si alimentano slogan, ma si lavora ogni giorno per dare risposte vere ai territori. Con il centrodestra al Governo e Fratelli d’Italia a fare da traino, il Piemonte ha ora un nuovo slancio ed è in grado di liberare energie” è il commento del Sottosegretario Delmastro .

“Non prestiamo attenzione a una sinistra disperata che rincorre polemiche sterili e getta fumo negli occhi dei cittadini – ha dichiarato il vicepresidente Chiorino – Lavoriamo ogni giorni per dare forma al Piemonte che vogliamo: una Regione che dà risposte ai cittadini, con una classe politica che non tradisce il mandato degli elettori e che mantiene la parola data. Tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo ancora da fare, tanto è quello che faremo”.

“Abbiamo un grande gruppo regionale: in questo anno di lavoro si à dimostrato che Fratelli d’Italia è un partito che rispetta la parola data, che con determinazione, slancio e e visione porta avanti misure efficaci, rispettando la volontà degli elettori” ha affermato Carlo Riva Vercellotti , capogruppo di Fdi in Consiglio regionale.

“Fratelli d’Italia ha mostrato ancora una volta la forza di una comunità coesa dal primo militante all’assessore regionale, passando per i consiglieri comunali e regionali, i sindaci. L’obiettivo è chiaro: proseguire senza compromessi, con coraggio e determinazione, sulla strada del Buon Governo, perché la fiducia dei cittadini si conquista solo così. Con i fatti” ha concluso il segretario provinciale Cristiano Franceschini .