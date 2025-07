Cronaca biellese, Nicolini: «Chi "sporca" Biella deve pagare con durezza e senza sconti.»

Riceviamo e pubblichiamo:

«Nicolini: “Ciò che sta accadendo in queste settimane nella nostra città ha dell’incredibile.

Biella è sotto attacco degli incivili: rapine selvagge, vetrine spaccate come se nulla fosse, risse che infangano le piazze del cuore della città e giovani che dello sport hanno perso persino il senso, sostituendolo con violenza gratuita e spray urticante.

Non è più accettabile, non è più tollerabile. Questa situazione è una ferita aperta che sta sfigurando la nostra città.

Pur condividendo il DASPO urbano promosso dalla Lega Biella, ribadisco con forza che è una misura troppo debole, una semplice goccia in un mare di violenza che non basta a fermare questa feccia.

Servono risposte forti, risposte vere, che mettano fine a questo scempio.

Ronde notturne coordinate con le forze dell’ordine, ordinanze anti-alcool senza se e senza ma, aumenti drastici dei turni notturni dei vigili urbani e telecamere attive h24: queste non sono richieste, sono l’unica via per salvare la nostra città.

Biella non può più aspettare. La pazienza è finita.

Se non interveniamo con fermezza continueranno a fare della nostra città un regno di violenza e degrado. È ora di mettere un muro, un confine invalicabile tra chi rispetta la legge e chi la calpesta.

Chi "sporca" Biella deve pagare con durezza e senza sconti.”»

Francesco Nicolini Segretario Provinciale Gioventù Nazionale Biella