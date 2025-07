Cimitero di Biella, Furia: "In ritardo, ma finalmente si parte"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Finalmente, dopo sei anni di governo a guida Corradino - Olivero in città, si assiste ad un primo intervento sul cimitero della città di Biella. La città è stata lasciata andare, per responsabilità di chi l’ha governata in questi anni: recuperare uno stato di manutenzioni decenti sarà lungo e faticoso. Bisognerà intervenire più spesso, anche perché, come è noto, più manutenzioni ordinarie significa spendere qualcosa di più subito, per spendere poi molto meno in manutenzioni straordinarie. Soprattutto spero in un intervento rapido e utile sui bagni del cimitero, che versano da tempo in uno stato penoso. Si dovrebbe pensare a una di quelle strutture di bagno automatico e auto pulente, chiuso, quindi pensato per donne e uomini, e non solo per gli uomini che possono cavarsela facilmente stando in piedi, come i vecchi orinatoi.

A questo consiglio di lavoro per la Giunta vorrei aggiungere una piccola considerazione: l'assessore Maiolatesi non era membro della giunta precedente, ma il sindaco Olivero sì. Quando Maiolatesi rimprovera lo stato di abbandono in cui ha versato il cimitero per anni, deve rivolgersi ai suoi compagni di strada, a partire proprio dal primo cittadino".