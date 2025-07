The Bridge: la nuova frontiera del crowdfunding immobiliare parte dal Nord Italia FOTO

Nel cuore di un’Italia in costante evoluzione, nasce The Bridge S.R.L., una realtà giovane e dinamica che unisce innovazione, solidità e trasparenza nel mondo degli investimenti immobiliari. Con sede a Parma e una forte operatività nel Nord Italia, The Bridge si pone come punto d’incontro tra chi cerca nuove opportunità di rendimento e chi sviluppa progetti immobiliari ad alto potenziale.

Chi siamo

Siamo un team di professionisti con esperienza pluriennale nel settore immobiliare, finanziario e della comunicazione. Abbiamo fondato The Bridge con una visione chiara: rendere l’investimento immobiliare accessibile, sicuro e vantaggioso per un pubblico ampio, dai piccoli risparmiatori agli investitori professionisti.

Cosa facciamo

Ci occupiamo di crowdfunding immobiliare, un sistema regolamentato da Consob e Banca d’Italia che consente di finanziare operazioni immobiliari concrete – come ristrutturazioni o nuove costruzioni – attraverso piattaforme digitali. In pratica, molte persone possono partecipare insieme a un progetto immobiliare e ottenere, al termine dell’operazione, un rendimento proporzionale al capitale investito.

Collaboriamo con piattaforme leader come Opstart, e seguiamo ogni fase del processo:

- Selezioniamo accuratamente i progetti immobiliari

- Coordiniamo lo sviluppo e la ristrutturazione

- Gestiamo la comunicazione con gli investitori

- Monitoriamo l’andamento dell’operazione fino alla vendita

Il nostro obiettivo

Vogliamo costruire un ponte (da cui il nome The Bridge) tra l’economia reale e chi cerca investimenti trasparenti, sostenibili e tangibili. Siamo convinti che il futuro della finanza passi dalla collaborazione e dalla democratizzazione degli strumenti di investimento.

Perché sceglierci

- L’investimento minimo è contenuto (a partire da 1.000 €)

- I progetti sono selezionati con criteri rigorosi

- I rendimenti potenziali sono interessanti (tra il 10% e il 15% su base annua)

- Ogni operazione è tracciata, sicura e gestita con la massima trasparenza

Dove operiamo

Siamo attivi principalmente in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, ma il nostro sguardo è rivolto all’intero territorio italiano e ai mercati emergenti europei.

Vuoi scoprire come diventare investitore anche tu?

Visita il sito ufficiale: www.thebridgestrategy.it

Oppure scrivici su WhatsApp: 331 333 3966

Segui anche i nostri aggiornamenti su Instagram e LinkedIn

The Bridge S.R.L. – New Business Strategy