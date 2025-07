Bolle di Malto celebra 10 anni di successi: il festival biellese conosciuto in tutta Italia FOTO e VIDEO

Dal 25 agosto al 1° settembre Biella ospita il più grande appuntamento nazionale dedicato alla birra artigianale.

Bolle di Malto compie dieci anni e festeggia con un’edizione speciale che guarda avanti, mantenendo fede alla propria vocazione: unire gusto, cultura e partecipazione in un’esperienza autentica e inclusiva. L’evento, in programma dal 25 agosto al 1° settembre a Biella, si conferma come la principale manifestazione italiana dedicata alla birra artigianale, e introduce una nuova ambiziosa visione: il Salone Italiano della Birra, uno spazio di dialogo tra imprese, formazione e cultura, che affiancherà l’evento in piazza a partire da quest’anno.

Il festival trasformerà Biella in un grande teatro a cielo aperto, dove ogni angolo offrirà esperienze uniche, all’insegna della condivisione e dell’inclusività.

Di seguito la diretta della conferenza stampa:

Oltre 300 birre artigianali, food court gourmet e sapori regionali

I protagonisti saranno 23 tra i migliori birrifici artigianali italiani, che presenteranno oltre 300 varietà e stili birrari in Piazza Martiri della Libertà e Piazza Primo Maggio. Accanto a loro una rinnovata area food proporrà eccellenze gastronomiche e prodotti tipici, grazie anche alla nuova collaborazione con UNPLI Piemonte e le Pro Loco regionali.

Una delle novità più significative dell’edizione 2025 è l’area interamente dedicata alle famiglie, con uno spazio giochi attrezzato e sicuro per i più piccoli, pensato per rendere l’evento sempre più accessibile e accogliente.

Musica dal vivo per tutte le età: 20 concerti a ingresso libero

Le serate saranno animate da 20 concerti live, completamente gratuiti, con la resident band Florie & The Lazy Cats che ogni sera introdurrà un artista emergente e un headliner. Tra gli ospiti attesi: Damasco e Rokketti band (28 agosto), Stand Up e Schegge Sparse (29 agosto), Le Tigri da Soggiorno e Daniele Incicco con La Rua (30 agosto), ChiamamiFaro e Planet Funk (31 agosto), Giulia Mei e Stazioni Lunari (1° settembre), con Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano, Drigo e Ginevra Di Marco.

Con Generation Bolle il festival dà voce alla creatività musicale delle nuove generazioni, offrendo uno spazio a linguaggi emergenti, contaminazioni sonore e proposte innovative. A condurre le serate saranno Cristiano Gatti e Vito Gioia.

Nasce il Salone Italiano della Birra: incontro tra formazione e impresa

Dal 28 al 30 agosto, Piazza Duomo diventa la sede del Salone Italiano della Birra, un’agorà moderna che favorisce il dialogo tra aziende, istituzioni, formazione e mondo brassicolo. In programma masterclass, talk, degustazioni e momenti di networking. Gambero Rosso curerà un convegno dedicato a Salumi da Re e una masterclass sull’abbinamento birra e salumi, oltre a una speciale food court con i migliori food truck selezionati dalla guida Street Food e produttori di salumi artigianali italiani.

Non mancheranno attività inclusive: Agenda della Disabilità proporrà cinque percorsi multisensoriali ludici per promuovere l’inclusione sociale attraverso il gioco.

Tornano gli Stati Generali della Birra e debutta “Parole a Bolle”

Nell’Arena Bolle si svolgerà la quarta edizione degli Stati Generali della Birra, sotto il patrocinio di MIMIT e MASAF. In programma anche Parole a Bolle, nuovo format dedicato al racconto d’impresa con un focus sull’essere umano. A guidare gli incontri sarà il giornalista e scrittore Filippo Poletti, in dialogo con protagonisti del mondo imprenditoriale come Alfredo Moratti (Amica Chips), Carlo Preve (Riso Gallo) e Lara Ponti (Ponti).

L’intrattenimento proseguirà anche con spettacoli comici e teatrali, tra cui lo show del torinese Davide D’Urso, in scena il 29 agosto con “Sabaudo”.

Jazz e birra d’autore: ritorna BDM Sour Jazz al Piazzo

Dal 28 al 30 agosto, il Piazzo ospiterà la seconda edizione di BDM Sour Jazz, con concerti jazz gratuiti abbinati a birre artigianali selezionate.

Le parole dei fondatori: “Un festival che mette l’essere umano al centro”

“Bolle di Malto è nato per creare comunità, non per fare spettacolo” racconta Raffaele Abbattista, cofondatore e volontario dell’associazione organizzatrice. “In questi dieci anni abbiamo costruito un luogo dove ogni persona conta, dove ogni diversità arricchisce. Oggi, con il Salone Italiano della Birra, lanciamo una visione che mette al centro la formazione e l’inclusione lavorativa. È da qui che vogliamo costruire il futuro.”

“È stato un atto di coraggio collettivo” aggiunge Marta Florio, co-fondatrice. “Abbiamo voluto raccontare Biella e il Piemonte in tutta la loro bellezza autentica. Volevamo un evento che unisse musica e riflessione, artigianato e gusto, cultura e accoglienza. In dieci anni, Bolle di Malto è diventato una comunità temporanea dove il turismo gentile non consuma, ma crea legami.”

Le istituzioni: un modello di sviluppo e valorizzazione del territorio

“Bolle di Malto è un esempio virtuoso di come il Piemonte sappia valorizzare le sue eccellenze” dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione. “Un evento nazionale che può ambire a una dimensione internazionale, capace di generare economia, lavoro e orgoglio per il territorio.”

“Biella si conferma protagonista di eventi di rilievo” afferma la vicepresidente regionale Elena Chiorino. “Manifestazioni come questa raccontano il meglio della nostra identità e costruiscono nuove opportunità.”

L’assessore Paolo Bongioanni ricorda: “Il Piemonte è la culla della tradizione brassicola italiana. Dal 2024 abbiamo introdotto il marchio “Birra di filiera piemontese” per sostenere i produttori locali, rafforzando il legame tra agroalimentare, turismo e sviluppo economico.”

Eventi collaterali: Bolle Off e Bolle Out

Il programma si arricchisce con Bolle Off (25–27 agosto) e Bolle Out (28–31 agosto), percorsi diffusi sul territorio tra degustazioni, yoga, letture, trekking e pedalate tra birrifici locali.