Valsesia, ritrovato il corpo dell’escursionista disperso a San Giuseppe FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 17:30

Dopo un'intera notte e una mattina di ricerche è stata ritrovata la salma di un escursionista disperso dalla serata di ieri, 6 luglio, nella zona di Rima, Valsesia (VC).

L'allarme di mancato rientro è stato lanciato ieri sera intorno alle 21. Nel frattempo l'autovettura veniva ritrovata parcheggiata a Rima e si ricostruiva con una certa precisione l'itinerario che l'uomo aveva previsto di seguire durante un allenamento di trail running.

Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che in squadre hanno battuto a piedi l'intero itinerario durante la notte. All'alba sono giunti sul posto gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Mentre il primo effettuava le ricerche utilizzando la tecnologia Imsi Catcher, in grado di rilevare la presenza di un telefono cellulare, il secondo si occupava del trasporto in quota delle squadre di soccorritori che hanno proseguito le ricerche con l'aiuto della luce.

Nel corso della mattinata, un amico del disperso ha fornito ulteriori indicazioni che hanno consentito il ritrovamento. Per il recupero è stato impiegato personale dei 3 corpi a bordo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.

Aggiornamento delle 15:00

Proseguono le ricerche dell'uomo di 45 anni disperso in montagna il cui nome inizia a comparire anche in alcuni post degli amici dell'uomo sui social, si tratta di Luca Colombo.

I fatti

Sono in corso da ieri sera, domenica 6 luglio, le ricerche di un uomo di circa 45 anni, partito in mattinata per un allenamento di corsa in montagna da Rima San Giuseppe (VC), nel Comune di Alto Sermenza.

Le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Alagna hanno avviato le prime operazioni di ricerca dopo le 21.00 di ieri sera. Nonostante i tentativi di contattarlo al cellulare e le perlustrazioni lungo i principali sentieri, al momento non sono emersi elementi utili.

Con le prime luci dell’alba di questa mattina, lunedì 7 luglio, il dispositivo di ricerca è stato rafforzato con l’impiego di mezzi aerei e unità specializzate. Le operazioni si concentrano nei dintorni di Rima San Giuseppe, borgo alpino a oltre 1400 metri di quota nel cuore della Valsesia, punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici e percorsi tecnici utilizzati dagli appassionati di trail running.

Il Soccorso Alpino rivolge un appello a chiunque si trovasse nella zona nella giornata di domenica e possa aver incrociato o notato un uomo solo in attività sportiva. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il numero unico di emergenza 112.