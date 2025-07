Dal Nord Ovest - Uomo trovato morto carbonizzato in un distributore di benzina (foto di repertorio)

Tragedia a San Maurizio Canavese dove un uomo è stato trovato morto carbonizzato nella notte di ieri in un distributore di carburanti. In fase di accertamento le cause del decesso. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale.