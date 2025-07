Dal Nord Ovest – Tragedia in montagna, precipita e muore un alpinista

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, in Val Maira, per un alpinista precipitato nella zona della Rocca Castello.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 dapprima da una persona che si trovava in zona e ha assistito all'incidente, poi dal compagno di cordata dopo pochi minuti. La cordata era impegnata nella salita della Via Sigismondi quando, all'altezza della seconda sosta l'uomo è precipitato restando appeso alle corde una 50ina di metri più in basso. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso e le squadre a terra della stazione di Soccorso Alpino di valle.

L'equipe è stata sbarcata nei pressi del luogo dell'incidente dove il tecnico del Soccorso Alpino ha calato il ferito alla base della parete poiché la caduta si era arrestata a pochi metri dal suolo. Lì si trovava il medico che, in seguito alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, ha potuto soltanto constatare il decesso dell'alpinista.

Nel frattempo l'elicottero recuperava il compagno di cordata della vittima e scendeva a Dronero per imbarcare il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che si è occupato delle operazioni di Polizia Giudiziaria. La salma è stata affidata ai soccorritori di valle e trasportata via terra alla strada carrozzabile.