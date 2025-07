Veglio, morso al braccio dal suo cane: un uomo in ospedale

È stato portato in Pronto Soccorso l'uomo di Veglio che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato aggredito dal proprio cane. A dare l'allarme un vicino di casa nella giornata di ieri, 6 luglio.

L'animale, per cause da accertare, avrebbe morso all'improvviso un braccio del biellese lasciandolo ferito. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato e il successivo trasporto in ospedale.

Presente anche il personale preposto del canile. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.