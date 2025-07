A Mongrando capanno in fiamme nella notte

Sembra proprio che sia andato completamente distrutto il capanno di un'abitazione che, nella notte appena trascorsa, è stato avvolto dalle fiamme.

L'allarme è scattato poco dopo le 23.30 di ieri, 6 luglio, a Mongrando. Una volta allertati, i Vigili del Fuoco si sono precipitati nel centro del paese con due mezzi per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza. Stando alle informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti.

A lanciare l'allarme forse un vicino di casa che ha notato il fumo e le prime avvisaglie del rogo. In tanti, tra residenti e cittadini, hanno osservato l'intervento in atto degli operatori. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Al momento, sono in corso i dovuti accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.