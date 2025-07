Oltre gli stereotipi: "Filippini non solo colf e badanti" Vigliano Biellese celebra i successi accademici.

Domenica 29 giugno, nelle sale del Consolato Generale delle Filippine a Milano, un gruppo di laureati filippini residenti in Italia ha ricevuto il Diploma di Graduation e la prestigiosa Gold Medal per i risultati ottenuti nelle rispettive specializzazioni. La cerimonia – presieduta dal Console – ha reso omaggio a chi, all’interno della comunità filippina, si distingue per il talento accademico e la professionalità di alto profilo.

Fra i premiati spicca Nicholle Grace Ceniza, ingegnere civile strutturista residente a Vigliano Biellese. Ha conseguito un Master in Ingegneria Civile Strutturale, presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna, con specializzazione in progettazione antisismica ed è abilitata all’esercizio della professione in Italia, grazie a un decreto del Ministero della Giustizia. Oggi lavora a Firenze in un rinomato studio di ingegneria e architettura, contribuendo a progetti complessi sul territorio nazionale e internazionale.

«Congratulazioni vivissime! È motivo d’orgoglio per tutta la comunità filippina biellese. Che il sole del successo continui a brillare su di lei», scrive Josh B. a nome della redazione di The Observers, che ha diffuso la notizia.

Pur non essendo mai mancato il rispetto per le professioni di colf e badanti – tradizionalmente associate ai lavoratori filippini – l’evento milanese evidenzia l’altra faccia di una comunità fatta di “cervelli fini”: professionisti capaci di portare un contributo qualificato all’Italia nei settori dell’ingegneria, della sanità, dell’informatica e oltre.

Nel Biellese la comunità filippina, piccola ma coesa, è conosciuta per lo spirito di sacrificio e la dedizione alla famiglia, sia in Italia che nel Paese d’origine. Il riconoscimento conferito all’ing. Ceniza diventa così un faro acceso sulle potenzialità di tanti altri connazionali che, con studio e perseveranza, possono emergere ben oltre gli stereotipi.

Per la comunità filippina del Biellese, la storia di Nicholle Grace Ceniza è più di una vittoria personale: è il promemoria che talento e impegno, quando trovano spazio, riescono sempre a farsi strada.