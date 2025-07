Fondazione CR Biella investe sull’istruzione, ecco i bandi Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario e EducAzione

Ammonta a 468.000 euro l’importo complessivo messo a disposizione delle scuole biellesi dai bandi Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario e EducAzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 2 luglio. Un sostegno importante che giunge a qualche mese dalla riapertura dell’anno scolastico permettendo una migliore programmazione degli interventi di inclusione e potenziamento dell’offerta formativa per il nuovo anno scolastico.

“Le giovani generazioni, la loro formazione e il supporto inclusivo agli studenti con difficoltà sono uno dei principali impegni della Fondazione – commenta il Presidente Michele Colombo – i bandi deliberati ieri sono infatti solo una parte dell’impegno messo in campo in questo settore che vede l’Ente operare in modo strategico e coordinato con numerose altre iniziative e progettualità come Muse alla lavagna e Muse a Olimpia, il bando Generare educando, la società strumentale Città Studi Spa e il progetto Cascina Oremo.”

Bando Fondo sostegno alla studio Luigi Squillario

E’ stato attivato come ogni anno il bando “Fondo sostegno alla studio Luigi Squillario” per l’anno 2025, come previsto nel Documento Programmatico Previsionale 2025, con un budget complessivo a disposizione dell’intervento pari a € 100.000.

Tra gli obiettivi strategici dell’iniziativa spiccano lo sviluppo del potenziale degli studenti e delle competenze cognitive, culturali ed emotive per il benessere della persona.

Le domande potranno essere presentate dal 4 luglio sino al 4 settembre.

Con il bando Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sostiene progetti ad integrazione dell’offerta formativa delle scuole biellesi volti a contrastare le situazioni di disagio di bambini e ragazzi e a promuovere lo sviluppo delle competenze degli studenti.

Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere con la linea di intervento sono:

supporto e miglioramento delle competenze di base degli studenti in media grave difficoltà e in stato di fragilità sociale e/o economica;

consolidamento e recupero di competenze per gli studenti, con particolare attenzione a quelli che hanno evidenziato difficoltà di gestione della didattica e dell’apprendimento;

ampliamento dell’offerta formativa con attività extra curriculari.

Il bando intende finanziare:

percorsi di contrasto alle fragilità personali e psicologiche degli studenti e di supporto ai servizi educativi nella gestione di situazioni critiche;

lo sviluppo di interventi in contesti di apprendimento non convenzionali;

progetti di orientamento e di valorizzazione delle competenze;

formazione delle competenze di chi opera all’interno della comunità scolastica;

specifiche iniziative per la promozione e la valorizzazione dell’educazione e della formazione in risposta agli obiettivi del bando come sopra riportati.

Tutte le iniziative riferite ai contributi stanziati dal bando dovranno iniziare a partire da settembre 2025 e il contributo massimo erogabile per il progetto presentato non potrà essere superiore a

€ 6.000.

Bando EducAzione

Sono complessivamente 40 le richieste deliberate nell’ambito del bando EducAzione che sono state valutate dagli uffici della Fondazione e da un valutatore esterno dell’ente incaricato: AICCON.

Il contributo massimo richiedibile ed assegnabile dalla Fondazione era pari a € 20.000 e che il budget complessivo previsto a disposizione del bando era pari a € 350.000, tuttavia in considerazione del numero e della qualità delle richieste pervenute, il Consiglio ha deliberato un totale di € 368.000.

Questo l’elenco complessivo dei contributi assegnati:

€ 20.000,00 Soc. Coop. Soc. Oltreilgiardino Impresa Sociale – Ets – Valdilana (BI) per la realizzazione del progetto Digitalab- progetto ops! in-formazione

€ 20.000,00 Fondazione Marco Falco Ets – Verrone (BI) per la realizzazione del progetto Tandem - accompagnare adolescenti e famiglie a prendersi cura di sè

€ 20.000,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese per l'Educazione Continua - Biella per la realizzazione del progetto Insieme per educare e formare

€ 20.000,00 Associazione Abc Onlus – Biella per la realizzazione del progetto Eutopia (buon luogo)

€ 15.000,00 Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus – Torino per la realizzazione del progetto Sto nel chill - emozioni, adolescenza, peer education

€ 15.000,00 Invento Innovation Lab Impresa Sociale Srl – Cernusco sul Naviglio (MI) per la realizzazione del progetto Biella lab: insieme per la rigenerazione

€ 15.000,00 Biella Cresce Aps – Biella per la realizzazione del progetto aiutiamoli a crescere - neuroscienze e psicologia cognitiva al servizio della crescita delle nuove generazioni

€ 15.000,00 Parrocchia di S. Paolo – Biella, per la realizzazione del progetto Ffiorire insieme – doposcuola 2025

€ 15.000,00 Fondazione Olly Ets – Biella, per la realizzazione del progetto benessere a scuola - 2025

€ 15.000,00 Parrocchia di San Grato – Biella, per la realizzazione del progetto semilla (una comunità che cresce)

€ 15.000,00 Parrocchia S. Eusebio Prete – Pollone (BI), per la realizzazione del progetto verso l'altro parte III

€ 14.000,00 Associazione Della Trappa Onlus – Sordevolo (BI), per la realizzazione del progetto scuola senza pareti alla trappa di Sordevolo

€ 13.500,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac – Biella per la realizzazione del progetto io do "gentilezza"...ieri, oggi domani - decima edizione

€ 10.000,00 Aps Bambini al Centro – Biella, per la realizzazione del progetto vita al centro: impariamo insieme!

€ 10.000,00 EduTerra Aps – Camandona (BI), per la realizzazione del progetto Eduterra in cammino

€ 10.000,00 Associazione Genitori Chiavazza Aps – Biella, per la realizzazione del progetto bambini creattivi!

€ 9.000,00 Storie di Piazza Aps – Bioglio (BI), per la realizzazione del progetto contiamo su di noi - move

€ 9.000,00 Bi-Box – Biella, per la realizzazione del progetto da cosa nasce cosa. educare al contemporaneo 2025

€ 9.000,00 Areté Ensemble Associazione Culturale – Giovinazzo (BA), per la realizzazione del progetto teatri tascabili 2025 - l'arte di crescere

€ 7.500,00 Mafalda – Vocididonne – Biella, per la realizzazione del progetto sensibilizz-azioni contro la violenza

€ 7.000,00 Pericle – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto memoria e futuro: costituzione, Europa, lavoro, diritti, transizione ecologica

€ 6.500,00 Astro Piazzo 6.023 Aps – Biella, per la realizzazione del progetto pomeriggi integrativi primaria Ada Negri Biella Piazzo 2025-2026

€ 6.000,00 Parrocchia Gesù Nostra Speranza – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto Talentilab

€ 5.500,00 A Piccoli Passi Si Cresce Aps – Vigliano Biellese (BI), per la realizzazione del progetto sosteniamo la diversità

€ 5.000,00 Orizzonti Creativi Aps Ets – Biella, per la realizzazione del progetto orizzonti di arti sonore e d'assieme 2025

€ 5.000,00 Ass. Gruppo Giovani Anania Azaria Misaele Odv – Cerrione (BI), per la realizzazione del progetto germogli di speranza

€ 5.000,00 Associazione Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in Terra Biellese – Biella, per la realizzazione del progetto sistema radicale

€ 5.000,00 Wwf Oasi e Aree Protette Piemontesi Odv – Biella, per la realizzazione del progetto green school-biella: diffondere la cultura delle piante e del verde a 360°

€ 5.000,00 Associazione di Volontariato Emanuele Lomonaco Far Pensare - Biella per la realizzazione del progetto educare alla fragilità

€ 4.500,00 Associazione Insieme È.…di Più – Biella, per la realizzazione del progetto promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento

€ 4.500,00 Associazione Genitori Vandorno Aps – Biella, per la realizzazione del progetto per una scuola sempre più sostenibile e democratica: imparo, osservo, analizzo e cresco

€ 4.500,00 Tessiture Sonore Aps – Biella, per la realizzazione del progetto rispecchiamenti e sintonizzazioni

€ 4.500,00 Big Picture Family Biella Aps – Occhieppo Inferiore (BI) per la realizzazione del progetto dalle radici ai frutti: laboratori intergenerazionali di apprendimento

€ 4.000,00 Associazione Facimus Famiglie Vigliano – Vigliano Biellese (BI), per la realizzazione del progetto impara l'arte a vigliano

€ 4.000,00 Anbima Aps Biella – Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione del progetto "educere - intervallo sonoro - giovaninbanda" banda musicale giovanile provinciale Anbima Biella - laboratorio di formazione, inclusione e perfezionamento strumentale.

€ 4.000,00 Amici dell'istituto La Marmora Odv – Biella, per la realizzazione del progetto un aumento di ... realtà!

€ 4.000,00 Genitori & Giovani di Pralungo – Pralungo (BI), per la realizzazione del progetto la giostra della creatività 5ª edizione

€ 3.500,00 Anpi Cossato Vallestrona - Sez. "Sandro Pertini" -Cossato (BI), per la realizzazione del progetto la memoria presente, senza memoria non c'è futuro - parte 3

€ 3.500,00 Per Contare di Più Associazione Biellese Famigliari Utenti Psichiatrici - Biella per la realizzazione del progetto melting.pot