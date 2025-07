Cena antispreco con i ragazzi di Toc Toc 2025 FOTO

Venerdì 4 luglio nella cornice di Villa Mossa a Occhieppo Superiore i ragazzi del centro estivo Toc Toc 2025 si sono resi protagonisti della serata conclusiva del percorso, durante il quale hanno approfondito concetti fondamentali legati al consumo responsabile: acquistare solo ciò che serve davvero, prestare attenzione alle porzioni ed evitare di acquistare in grandi quantità alimenti freschi come frutta e verdura. Dall’ascolto e dal dialogo è nato un ricettario speciale, dal quale hanno tratto le ricette che sono poi state cucinate e servite a genitori, amici e cittadini.

"I commenti sono stati tutti stra positivi sia per la qualità del cibo che per l'impegno che ci hanno messo questi ragazzi. Era bellissimo vederli lavorare sia mentre preparavano che durante il servizio - spiega Sara Bortolozzo, consulente e coordinatrice del progetto - .I ragazzi erano entusiasti anche se un po' agitati, all'inizio: sembravano camerieri professionisti, attenti non solo nel servizio, ma anche per l'acqua, per il pane etc. Dobbiamo ringraziare il centro territoriale volontariato tavolo antispreco che ha pagato il cibo. E' stata veramente una serata bellissima e carica di emozione, sia per lo scopo, sia per la collaborazione tra associazioni, sia per l'energia che ci hanno regalato questi ragazzi che sono stati a dir poco fantastici!!!".