Clima, il 2024 batte ogni record: "Non sarà un'eccezione, ma la nuova norma"

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) lo conferma: il 2024 è l’anno più caldo mai osservato in Italia. La temperatura media ha superato di +1,33 °C la media del trentennio 1991-2020, con un picco di +3,15 °C nel solo febbraio. Anche le minime hanno toccato un primato assoluto (+1,40 °C). Mentre il Nord affogava sotto piogge eccezionali (+38 %), il Sud e le Isole hanno vissuto un altro anno di siccità (-18 %), aggravata dalle ondate di calore.

Il 2024 replica e amplifica il trend europeo: inverno da primato (+2,18 °C oltre la norma), mari italiani con superfici fino a +1,24 °C sopra la media e punte di +2,16 °C in agosto.

Sul fronte delle precipitazioni l’anno chiude con un lieve surplus nazionale (+8 %), ma la cartina è a chiazze: Val Padana e dorsale alpina bagnate, bacino del Mediterraneo in deficit. Gli estremi non sono mancati: dall’alluvione del 29-30 giugno tra Valle d’Aosta e alto Piemonte, alle piene autunnali che hanno colpito l’Emilia-Romagna.

Nel nostro territorio il termometro resta incandescente: con 11 °C di media annua e un’anomalia di +1,1 °C, il 2024 è il quarto anno più caldo dagli anni ’60. Ma il dato che balza agli occhi è l’acqua: 1.495,7 mm di pioggia, pari a un +45 % sulla norma, fanno del 2024 il secondo anno più piovoso dal 1958. Sommando caldo e piogge, l’anno appena chiuso risulta “il più caldo e umido” nella serie storica piemontese.

Biella: pioggia da record e notti tropicali

Per Biella e i capoluoghi vicini, la statistica diventa esperienza quotidiana. Nel 2024 la nostra città ha registrato un surplus di precipitazioni del 62 % rispetto alla media 1991-2020, il valore più alto in regione. Sempre a Biella le “notti tropicali” – quelle in cui la minima non scende sotto i 20 °C – sono state 50, contro le 33 attese.

Appennini e Alpi carichi d’acqua: frane, colate detritiche ed esondazioni si sono ripetute lungo l’arco alpino; emblematico l’evento del 29-30 giugno.

Acqua “che c’è ma non basta”: il Nord fa salire la risorsa idrica nazionale a 157,9 mld m³ (+18 % sulla media storica), ma il trend dal 1951 resta in calo a causa dei consumi e della siccità cronica al Sud.

Foehn e polveri sottili: 71 episodi di vento caldo in Piemonte nel 2024 (media 2000-2020: 66). A Biella le raffiche hanno aiutato a disperdere gli inquinanti, ma hanno reso più secco il suolo nei periodi in assenza di pioggia.

Gli esperti SNPA parlano chiaro: il 2024 “non è un’eccezione ma la nuova norma”. Il Mediterraneo si scalda più velocemente di molti altri mari, e l’accoppiata “caldo estremo-piogge concentratissime” è destinata a ripetersi. Per Biella, stretta fra Prealpi e pianura, decretando l'incremento di eventi intensi - temporali a supercella in estate e piogge autunnali improvvise; agricoltura sotto stress - alternanza di siccità e allagamenti; torrenti in sorveglianza speciale - corsi d’acqua minori sempre più soggetti a piene lampo.

Il rapporto SNPA è un invito all’azione: dalla manutenzione dei versanti alla gestione degli invasi, dalla pianificazione urbanistica alla riduzione delle emissioni, il 2024 ci consegna un’agenda climatica che non possiamo più rimandare.