A Gaglianico cultura e creatività, ecco 5 cassette di bookcrossing nate in classe

Il comune di Gaglianico realizza un’iniziativa all’insegna della cultura e della comunità: la prima fase di “bookcrossing” cittadino grazie all’istallazione di cinque cassette per lo scambio libero di libri.

Tutto è partito da un’esperienza di falegnameria professionale chiamata “Geppetto”, guidata dal formatore Ettore Macchieraldo in collaborazione con GEO, associazione genitori e finanziata interamente dal Comune grazie al sindaco Paolo Maggia. Il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico, Lorenzo Zampieri, ha creduto nel progetto con fiducia ed entusiasmo. Durante il laboratorio, gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno potuto costruire con le proprie mani ognuna delle cinque cassette: un’occasione unica per imparare un’arte manuale e sentirsi protagonisti.

Le fasi di realizzazione si sono concretizzate in oratorio grazie alla disponibilità di don Paolo, parroco di San Pietro, che ha concesso l’uso dei locali per sei pomeriggi. Il progetto non si è fermato al legno. La professoressa Barbara Susta, docente di arte, ha coordinato la fase di decorazione con gli alunni: ogni cassetta è stata dipinta a mano con colori, forme e motivi personalizzati, in perfetta armonia con lo stile del territorio. Il percorso, declinato in un’UDA (Unità Didattica di Apprendimento), collegava l’educazione artistica all’educazione civica. I ragazzi hanno riflettuto sul valore della condivisione, della cura degli spazi comuni e dell’impatto di un gesto semplice sulla comunità intera: mettere in circolo un libro.

A completare l’iniziativa, la professoressa Carla Saldì ha guidato la ricerca delle frasi da scrivere sulle cassette: brevi citazioni, aforismi e pensieri scelti, con un filo conduttore di genere femminile. Le giovani studentesse e i giovani studenti hanno approfondito la vita e le parole di figure femminili importanti, capaci di ispirare riflessioni sulle pari opportunità e sull’empowerment. Ogni cassetta porta con sé non solo libri, ma parole che raccontano storie di donne e dell’idea che la cultura è uno strumento di uguaglianza.

Oggi le cinque cassette si trovano in punti strategici del comune di Gaglianico (piazza della Repubblica, giardini di Savagnasco, parco adiacente alla secondaria di primo grado, zona Pralino, campo da calcio Sportec) e rappresentano un piccolo, grande segno di cultura libera e accessibile. Si possono lasciare e prendere libri come in una grande biblioteca all’aperto. L’obiettivo è fornire occasioni di lettura, stimolando anche nei più piccoli la curiosità per il libro e nel vicinato la voglia di condividere. Una dimostrazione concreta di come scuola, amministrazione e cittadinanza possano collaborare per un progetto educativo e di comunità.

L’iniziativa è stata considerata un esempio di virtuosismo collaborativo e per questo inglobata nel progetto RigenerArte, finanziato dalla Fondazione CRB, che promuove la realizzazione di istallazioni artistiche realizzate dai ragazzi sul territorio di appartenenza. L’esperienza vissuta dai ragazzi racconta un modello vincente: manualità, creatività, educazione civica e sensibilità sociale si intrecciano per arricchire il territorio e avvicinare le nuove generazioni alla lettura. Un percorso che speriamo diventi un modello da replicare in altri comuni, perché piccoli gesti possano trasformarsi in strumenti di crescita culturale e sociale.